¿Quiénes son ‘Los Rs’, el grupo criminal detrás del asesinato de Carlos Manzo en Uruapan?

'Los Rs', un grupo delictivo relacionado con Cártel Jalisco Nueva Generación, sería autor del asesinato de Carlos Manzo. (Foto: Juan José Estrada / Cuartoscuro)

La detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, puso al descubierto la participación de “Los Rs” en el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, en noviembre de 2025. ¿Qué se sabe de este grupo delictivo?

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ramón Ángel “N” es el líder de “Los Rs”, una de las células criminales consideradas entre las más violentas y con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo opera en municipios como Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, además de tener presencia en Jalisco.

Protesta por el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan. (Cuartoscuro). (Fotógrafo Especial)

De acuerdo con la SSPC, “Los Rs” han extorsionado directamente a productores, empresarios y familias de distintas regiones de Michoacán, y se han convertido en uno de los principales focos de violencia en el estado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que con la captura de “R1” suman ya 31 personas detenidas relacionadas con el homicidio del exalcalde de Uruapan.

¿Cuál fue la participación de Los Rs en el asesinato de Carlos Manzo?

Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’, fue presuntamente quien coordinó las órdenes para que se llevara a cabo el ataque contra el entonces alcalde Carlos Manzo durante el Festival de las Velas en Uruapan.

García Harfuch detalló que el homicidio de Carlos Manzo fue planeado y coordinado en un grupo de una aplicación de mensajería en la que se dieron instrucciones durante la tarde del sábado 1 de noviembre.

Para cometer el crimen, el grupo habría reclutado a Víctor Manuel Ubaldo Valdez, de 17 años y originario de Paracho, una comunidad que se ubica a 38 kilómetros de Uruapan.

En una entrevista con Azucena Uresti, realizada el 21 de julio, García Harfuch explicó que, según las declaraciones de ‘El Licenciado’, ‘El R1’ era su jefe directo y fue quien instruyó a la célula delictiva que operaba en Michoacán para cometer el homicidio.

En el mensaje en el que informó sobre la captura, García Harfuch aseguró que la detención de “R1” representa un avance relevante en la estrategia del Gobierno Federal para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante labores de inteligencia, investigación y coordinación.