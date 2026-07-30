México vs. Guatemala HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO a la Selección en el Sub-20 de Concacaf?

La Selección Mexicana Sub-20 busca el liderato de grupo ante Guatemala (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

La Selección Mexicana Sub-20 juega su último partido de la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. Su rival es Guatemala, en un encuentro que define al líder del Grupo B y que representa el último paso antes de los cuartos de final del torneo.

El equipo dirigido por el entrenador mexicano Álex Diego ya aseguró su presencia en la siguiente ronda tras vencer a Antigua y Barbuda y Costa Rica, pero todavía necesita al menos de un empate para confirmar el primer lugar del sector.

México vs. Guatemala: Hora y dónde ver el partido en el Sub-20 de Concacaf

El encuentro entre México y Guatemala se realiza este jueves 30 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El partido no contará con transmisión por televisión abierta en México:

Fecha: Jueves 30 de julio de 2026

Jueves 30 de julio de 2026 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Estadio Cuauhtémoc, Puebla Transmisión: ESPN (TV de paga) y Disney+ (streaming)

¿Cómo llega México al partido del Campeonato Sub-20 de Concacaf?

México suma seis puntos después de dos jornadas y mantiene el liderato del Grupo B con cinco goles a favor y ninguno en contra.

El conjunto nacional debutó con un triunfo de 3-0 sobre Antigua y Barbuda y posteriormente derrotó 2-0 a Costa Rica, resultado con el que aseguró su clasificación a los cuartos de final.

Ante los costarricenses, Hugo Camberos abrió el marcador desde el punto penal y el segundo tanto llegó tras un desvío del defensor Emmanuel Brenes a un remate de Santiago Sandoval.

México también sufrió dos bajas para el duelo ante Guatemala. El portero Sebastián Liceaga deberá cumplir suspensión tras su expulsión frente a Costa Rica, mientras que Sandoval quedó fuera de la concentración por una fractura espiroidea de la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, de acuerdo con la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores.

Un empate o una victoria le bastan al equipo de Álex Diego para quedarse con el primer lugar del Grupo B.

¿Cómo llega Guatemala al duelo contra México?

Guatemala ocupa el segundo lugar del Grupo B con tres puntos.

El conjunto chapín comenzó el torneo con una derrota por 1-0 frente a Costa Rica, pero reaccionó en la segunda jornada con una goleada de 4-0 sobre Antigua y Barbuda, gracias a los goles de Óscar de León, Julio Ramos, Mayron González y Brayan Guerra.

Los guatemaltecos todavía conservan opciones de terminar en la cima del sector. Una victoria sobre México igualaría a ambos equipos con seis unidades y obligaría a definir las posiciones mediante los criterios de desempate.

Guatemala disputa su participación 23 en el Campeonato Sub-20 de Concacaf y busca conquistar el primer título de su historia, después de haber sido subcampeón en 1962 y 1973.

México vs. Guatemala: ¿Qué está en juego y posibles alineaciones?

Además del liderato del Grupo B, el encuentro influirá en la clasificación general de los ocho equipos que avanzan a los cuartos de final. El formato del torneo enfrenta al primer sembrado contra el octavo, al segundo contra el séptimo, al tercero contra el sexto y al cuarto contra el quinto.

Los cuartos de final se juegan el 4 y 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo que gane esa ronda obtendrá su boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Posible alineación de México

C. Navarrete

J. Echilvestre

C. Hernández

E. Soto

H. Simeone

J. Sigala

F. Valenzuela

S. Inda

H. Camberos

L. Carmona

C. Inda

Posible alineación de Guatemala