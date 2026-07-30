Las reformas laborales ya cambiaron las reglas del juego

El derecho laboral mexicano atraviesa la transformación más profunda de las últimas décadas. Las reformas aprobadas desde 2019 no pueden entenderse como cambios aislados o respuestas coyunturales a determinadas circunstancias políticas.

En realidad, forman parte de una redefinición del modelo de relaciones laborales en México, donde el centro de la discusión ya no es únicamente la competitividad de las empresas, sino la protección de los derechos de las personas trabajadoras y la construcción de condiciones de empleo más dignas.

Este proceso tiene dos grandes motores. El primero responde a los compromisos internacionales asumidos por México con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que incorporó nuevos estándares en materia de libertad sindical, negociación colectiva y mecanismos de supervisión laboral.

El segundo deriva de una política pública que ha privilegiado el fortalecimiento de los derechos laborales mediante una participación mucho más activa de las autoridades encargadas de vigilar su cumplimiento.

La convergencia de ambos factores ha dado lugar a un escenario de cambios continuos que exige a las empresas modificar no solo sus políticas de cumplimiento, sino también la forma en que administran su capital humano.

Las reformas recientes ilustran claramente esa evolución. La regulación de la subcontratación transformó la estructura operativa de miles de organizaciones; el incremento en los días de vacaciones fortaleció el derecho al descanso; el teletrabajo incorporó por primera vez el derecho a la desconexión digital; y la reforma sindical modificó de manera sustancial las relaciones colectivas mediante nuevos mecanismos de democracia sindical y representatividad de los trabajadores.

Cada uno de estos cambios representó un reto importante para el sector productivo. Sin embargo, la reducción gradual de la jornada laboral probablemente constituya la modificación estructural más relevante de los próximos años.

Existe la percepción de que sus efectos comenzarán hasta el 1 de enero de 2027. No obstante, esa idea es solo parcialmente correcta.

Aunque la disminución progresiva de la jornada iniciará en esa fecha, algunas disposiciones ya son aplicables desde la publicación de la reforma, particularmente aquellas relacionadas con el tratamiento del tiempo extraordinario y los nuevos criterios para calcular las horas extras con pago triple.

Más allá de la reducción de horas, el verdadero desafío consiste en rediseñar la organización del trabajo. Las empresas deberán revisar esquemas de turnos, procesos operativos, sistemas de control de asistencia y modelos de productividad para mantener su competitividad dentro de un marco normativo más exigente.

Esta transición no puede recaer únicamente en las áreas jurídicas. Requiere la participación coordinada de recursos humanos, operaciones, finanzas y dirección general para construir soluciones que permitan cumplir con la ley sin afectar la continuidad del negocio. La experiencia demuestra que la anticipación siempre resulta menos costosa que la reacción.

El panorama tampoco termina con la reducción de la jornada. En los próximos meses será indispensable seguir de cerca las disposiciones generales que emitirá la Secretaría del Trabajo para regular los sistemas electrónicos de control de jornada, así como las posibles excepciones que podrían contemplarse para determinados sectores o modalidades de trabajo.

A ello se suma la revisión del T-MEC, cuyo capítulo laboral seguramente volverá a ocupar un lugar central en las negociaciones comerciales de Norteamérica.

La experiencia de los mecanismos laborales de respuesta rápida demuestra que el cumplimiento de la legislación laboral seguirá siendo un elemento estratégico para la competitividad del país.

Paralelamente, el Congreso mantiene en estudio diversas iniciativas relacionadas con transparencia salarial, igualdad sustantiva, ampliación de la licencia de paternidad, incremento del aguinaldo, fortalecimiento del derecho a la desconexión y nuevas reglas para los procesos de contratación. No existe certeza sobre cuáles serán aprobadas, pero todas apuntan hacia una ampliación progresiva de los derechos laborales.

La discusión, por tanto, ya no consiste en determinar si las reformas continuarán. Todo indica que el proceso seguirá avanzando.

El verdadero reto consiste en que empresas y empleadores comprendan que el cumplimiento normativo dejó de ser una obligación meramente legal para convertirse en un componente esencial de la estrategia empresarial.

Prepararse con anticipación ya no es una ventaja competitiva: es una condición necesaria para operar en el nuevo entorno laboral mexicano.