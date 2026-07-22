⁠Calendario de la Concacaf Sub-20: ¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana comienza la defensa del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, torneo que reúne a los 12 mejores de la región entre el 24 de julio y el 9 de agosto.

Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales obtendrán su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, mientras que el campeón del torneo conseguirá el boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo dirigido por Álex Diego afronta el torneo como anfitrión, campeón defensor y la selección más ganadora en la historia de la competencia con 14 títulos.

En esta edición, la Selección Mexicana Sub-20 busca conquistar campeonatos consecutivos por segunda ocasión bajo el formato actual y alcanzar su 18.ª clasificación al Mundial Sub-20, la mayor cantidad entre las selecciones de Concacaf.

La Selección Mexicana Sub 20 se coronó como campeón de la Concacaf en 2024. (Foto: Cuartoscuro.com). (Jorge Ortega Hernández)

Fechas y horarios de México en la Concacaf Sub-20

La Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo B junto con Costa Rica, Guatemala y Antigua y Barbuda. Los tres encuentros de la fase de grupos definirán su pase a la ronda eliminatoria:

24 de julio | 17:00 horas | México vs. Antigua y Barbuda

27 de julio | 20:00 horas | Costa Rica vs. México

30 de julio | 19:00 horas | México vs. Guatemala

Calendario completo de la fase de grupos de la Concacaf Sub-20

Tras la fase de grupos, el torneo continuará con las rondas de eliminación directa:

¿Dónde ver la Concacaf Sub-20 en México?

Los aficionados pueden seguir todos los partidos del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 mediante las señales de:

ESPN

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Convocados de México en la Concacaf Sub-20

La convocatoria de Álex Diego llamó la atención por la ausencia de Gilberto Mora, centrocampista de 17 años que recientemente disputó la Copa del Mundo 2026 con la selección mayor, donde fue titular en tres de los cuatro encuentros del Tri antes de la eliminación frente a Inglaterra.

El estratega explicó que la decisión obedeció al proceso físico del futbolista y no a un tema deportivo: “Gil arrastraba una lesión que lo mantuvo con muchos cuidados antes de la Copa del Mundo y al final se decidió que su proceso era con la selección mayor; tuvo un Mundial muy bueno y tiene un futuro espectacular que hay que cuidar”.

Álex Diego añadió que el cuerpo técnico busca administrar la carga de trabajo del juvenil: “No es un tema de tapar procesos, sino de entender que los jugadores no son robots; son personas que tienen lesiones y deben tener descanso, no son máquinas. Gil viene de procesos en que ha jugado con la sub-17, con la sub-18, jugó la Copa del Mundo con la selección mayor y el cuerpo de repente dice baja tantito para que sigas en tu mejor momento y tengas el mejor rendimiento”.

Pese a esa baja, el entrenador reiteró que el objetivo de México sigue siendo avanzar a las semifinales para asegurar el boleto mundialista y competir por el campeonato.

“La presión se maneja de diferente manera, nosotros tenemos una gran ilusión y compromiso. Estamos muy emocionados con la oportunidad que se nos viene para que estos jugadores se pongan en los ojos del mundo. Tenemos una ilusión grande de conseguir los boletos a Juegos Olímpicos y el Mundial”.

Entre los jugadores llamados destacan Diego Reyes, delantero de 18 años que milita en el Flamengo de Brasil; Henrique Simeone, mediocampista mexico-brasileño de Tigres UANL procedente de las fuerzas básicas del Botafogo; y el guardameta Artemio Olvera, de Atlético de San Luis.

Convocatoria completa de la Selección Mexicana Sub-20

Guardametas

Artemio Olvera (San Luis)

Cristo Navarrete (Guadalajara)

Juan Liceaga (Guadalajara)

Defensas

Juan Echilvestre (Santos Laguna)

Cristóbal Alfaro (Atlante)

Luis Carmona (Juárez)

Carlos Hernández (Guadalajara)

Yohan Orozco (Guadalajara)

Esteban Soto (Pachuca)

Centrocampistas

Diego Covarrubias (Guadalajara)

Nelson Cedillo (Santos Laguna)

Cristian Inda (Guadalajara)

Henrique Simeone (Tigres UANL)

Juan Sígala (Juárez)

Luis Gómez (Santos Laguna)

Santiago Sandoval (Guadalajara)

Delanteros

Luis Gamboa (Atlas)

Hugo Camberos (Guadalajara)

Diego Reyes (Flamengo)

Diego Ramírez (Tigres)

Aldahir Valenzuela (Monterrey)

Gilberto Mora es el gran ausente en lista de México para preolímpico y premundial de Concacaf. (Foto: EFE/ José Méndez)

Los rivales de México en la Concacaf Sub-20

México llega al torneo después de conquistar el campeonato en 2024, edición en la que terminó como el equipo con mayor producción ofensiva.

De acuerdo con datos de la Concacaf, el Tri lideró ese torneo con 122 remates totales y 13 goles, cifras que lo colocaron como el ataque más productivo de la competencia durante su camino hacia el título.

En esta edición, además de defender el campeonato, el conjunto mexicano buscará ampliar su marca histórica de 14 títulos de Concacaf y mantener el récord de clasificaciones al Mundial Sub-20 con una eventual 18.ª participación.

El camino del Tri hacia la fase eliminatoria comienza en un grupo integrado por tres selecciones con distintos antecedentes dentro del torneo.

Costa Rica

Costa Rica disputa su 23.ª participación en el torneo y quiere su tercer título regional, luego de los obtenidos en 1988 y 2009. La selección llega tras una clasificación invicta, en primer lugar del Grupo E.

Costa Rica fue subcampeón en 1994 y 2011, por lo que llega como uno de los equipos con mayor tradición en la categoría.

Guatemala

Guatemala también jugará su 23.ª edición después de obtener su boleto por su posición en el Ranking Sub-20 Masculino de Concacaf.

Los chapines persiguen el primer campeonato de su historia. Sus mejores actuaciones fueron los subcampeonatos de 1962 y 1973.

Antigua y Barbuda

Antigua y Barbuda está en su sexta participación y la primera desde 2022; intenta llegar por primera vez a la fase eliminatoria.

El conjunto caribeño firmó una de las mejores campañas de su historia durante las eliminatorias al ganar el Grupo C con cuatro victorias en cuatro partidos, un registro inédito para el país.

Con información de EFE y Concacaf.