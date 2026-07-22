Trump intensifica redadas contra migrantes: Arrestaron a 1,400 al día durante los primeros días de julio

En el Congreso estalló una disputa por el financiamiento del ICE y la agencia redujo sus operaciones en el área de Minneapolis. (Foto: EFE)

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, está intensificando las detenciones migratorias y poniendo fin a una pausa registrada durante la primavera, luego de que agentes federales mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron 16 mil 213 detenciones durante los primeros 11 días de julio, con un promedio diario de más de mil 400, de acuerdo con registros federales.

Esto ocurrió después de un promedio diario de más de mil 300 detenciones en junio, cuando el total mensual, de casi 40 mil, estableció un récord durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Mullin ha restado importancia a las operaciones concentradas de aplicación de las leyes migratorias, como las realizadas en Los Ángeles y Minneapolis, donde agentes migratorios mataron a tiros a Renee Good y Alex Pretti en enero.

Detenciones aumentan en medio de tensión por muertes de migrantes en EU

El nuevo enfoque está más disperso, pero nuevamente ha derivado en muertes. Este mes, autoridades federales mataron a tiros a dos hombres migrantes: uno en Houston y otro en Maine.

“Todo esto suma incluso más de lo que estaban haciendo antes”, afirmó David Bier, director de estudios migratorios del libertario Instituto Cato.

“Estamos viendo un comportamiento que es claramente similar a lo que vimos en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis. Pero está más disperso y aparece en Maine al mismo tiempo que en Houston”.

Las muertes ocurridas en enero provocaron protestas en todo el país, mientras legisladores demócratas y defensores de los derechos de los migrantes criticaron lo que describieron como detenciones indiscriminadas y casos de identidad equivocada.

En el Congreso estalló una disputa por el financiamiento del ICE y la agencia redujo sus operaciones en el área de Minneapolis. Desde entonces, el ICE no ha llevado a cabo una operación de escala similar en una ciudad en particular.

Sin embargo, los tiroteos más recientes han provocado nuevas críticas contra el ICE y contra la ofensiva migratoria más amplia de Trump.

¿Quiénes son los migrantes muertos a manos del ICE?

Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que había vivido en Estados Unidos durante más de tres décadas, fue asesinado a tiros el 7 de julio, cuando agentes del ICE intentaron detener su camioneta en Houston.

Joan Sebastian Duran Guerrero, un colombiano de 25 años, fue asesinado a tiros menos de una semana después durante una revisión de tránsito en Biddeford, Maine.

Desde entonces, funcionarios federales han dicho que ninguno de los dos hombres era el objetivo previsto de las operaciones de detención.

Sin embargo, el gobierno ha defendido los tiroteos como necesarios para proteger a los agentes migratorios y al público. Mullin suspendió brevemente las revisiones vehiculares del ICE, pero Trump anuló la suspensión.

Aunque el volumen de detenciones ha aumentado de manera significativa en las últimas semanas, el ritmo sigue muy por debajo del objetivo de Trump de realizar más de un millón de detenciones y deportaciones al año. Los sectores más radicales en materia migratoria están exigiendo cifras más altas.

“Las cifras deberían estar por las nubes”, afirmó Mike Howell, investigador visitante de la conservadora Fundación Heritage, quien el año pasado criticó públicamente a la administración Trump por lo que calificó como estadísticas de deportación “falsas”. “A estas alturas, las cifras de expulsiones deberían tener ya dos comas”.

Howell instó a las autoridades migratorias a intensificar las operaciones en los centros de trabajo para debilitar lo que él y otros han descrito como un imán para la migración ilegal.

Aumentan filas de agentes del ICE en Estados Unidos

Por ahora, las filas de agentes del ICE han aumentado debido a una campaña de contratación financiada por el enorme proyecto de gasto republicano aprobado el año pasado. Una persona informada sobre las operaciones de detención más recientes describió el esfuerzo como de “alto ritmo y alta producción”.

Mullin ha defendido repetidamente las acciones del ICE y ha advertido a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país que se marchen por su cuenta.

“Nuestro objetivo número uno es mantener seguros a nuestros agentes y sacar a los criminales de nuestras calles”, escribió Mullin a principios de este mes en una publicación en X. “Los extranjeros ilegales serán detenidos y deportados dondequiera que estén. Si estás aquí ilegalmente, VETE AHORA”.