¿Quién era Alex Pretti, el manifestante muerto a tiros por agentes de ICE en Minneápolis?

Los familiares dijeron que el hombre asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Minneapolis el sábado era un enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos que se preocupaba profundamente por las personas y estaba molesto por las medidas enérgicas del presidente Donald Trump contra la inmigración en su ciudad.

Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, era un ávido amante de la naturaleza que disfrutaba de aventuras con Joule, su querido perro leopardo Catahoula, quien también falleció recientemente. Trabajaba para el Departamento de Asuntos de Veteranos de EU y participó en las protestas tras el asesinato de Renee Good el 7 de enero a manos de un agente de Inmigración y Aduanas.

“Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, como millones de personas más”, dijo Michael Pretti, el padre de Alex. “Pensaba que era terrible, ya sabes, secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente en la calle. Se preocupaba por esa gente y sabía que estaba mal, así que participó en las protestas”.

Él era Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos

Alex Pretti creció en Green Bay, Wisconsin, donde jugó fútbol americano, béisbol y atletismo en la escuela secundaria Preble. Fue boy scout y cantó en el coro de niños de Green Bay.

Tras graduarse, asistió a la Universidad de Minnesota, donde se graduó en 2011 con una licenciatura en Biología, Sociedad y Medio Ambiente, según su familia. Trabajó como investigador científico antes de regresar a la universidad para convertirse en enfermero titulado.

Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois. Al igual que Good, los registros judiciales indicaban que no tenía antecedentes penales y su familia afirmó que nunca había tenido contacto con las fuerzas del orden, salvo unas cuantas multas de tráfico.

En una conversación reciente con su hijo, sus padres, que viven en Colorado, le dijeron que tuviera cuidado al protestar.

“Tuvimos esta conversación con él hace unas dos semanas, ya sabes, sobre protestar, pero no involucrarse, no hacer ninguna tontería, básicamente”, dijo Michael Pretti. “Y dijo que lo sabía. Lo sabía”.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el hombre recibió un disparo tras acercarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de 9 mm.

Las autoridades no especificaron si Pretti blandió el arma. En videos del tiroteo tomados por transeúntes y que surgieron poco después, se ve a Pretti con un teléfono en la mano, pero ninguno parece mostrarlo con un arma visible.

Los familiares dijeron que Pretti poseía una pistola y tenía permiso para portarla oculta en Minnesota. Dijeron que nunca lo habían visto portarla.

La familia de Alex Pretti lucha por obtener información sobre lo sucedido

La familia se enteró del tiroteo cuando recibieron una llamada de un reportero de Associated Press. Vieron el video y dijeron que el hombre asesinado parecía ser su hijo. Luego intentaron contactar a las autoridades en Minnesota.

“No puedo obtener información de nadie”, dijo Michael Pretti el sábado. “La policía dijo que llamaran a la Patrulla Fronteriza, pero la Patrulla Fronteriza está cerrada y los hospitales no responden a ninguna pregunta”.

Finalmente, la familia llamó al médico forense del condado de Hennepin, quien, según dijeron, confirmó que tenían un cuerpo que coincidía con el nombre y la descripción de su hijo.

Hasta el sábado por la noche, la familia dijo que todavía no habían tenido noticias de nadie de una agencia policial federal sobre la muerte de su hijo.

Alex Pretti ya había protestado antes

La exesposa de Pretti, Rachel N. Canoun, dijo que no le sorprendía que él participara en las protestas contra la represión migratoria de Trump. Añadió que no había hablado con él desde que se divorciaron hace más de dos años y ella se mudó a otro estado.

Dijo que él votaba por el Partido Demócrata y que había participado en la ola de protestas callejeras tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis en 2020, cerca del barrio de la pareja. Lo describió como alguien que podría gritarles a los agentes del orden en una protesta, pero que nunca lo había visto agresivo físicamente.

“Este tipo de cosas, ya sabes, él sentía la injusticia”, dijo Canoun. “Así que no me sorprende que estuviera involucrado”.

Canoun dijo que Pretti obtuvo un permiso para portar un arma de fuego oculta hace unos tres años y que poseía al menos una pistola semiautomática cuando se separaron.

“No lo llevaba conmigo porque me hacía sentir incómoda”, dijo.

Pretti tenía ‘un gran corazón’

Pretti vivía en un edificio de cuatro pisos a unos 3,2 kilómetros de donde le dispararon. Los vecinos lo describieron como una persona tranquila y afectuosa.

“Es una persona maravillosa”, dijo Sue Gitar, quien vivía abajo de Pretti y contó que se mudó al edificio hace unos tres años. “Tiene un gran corazón”.

Si había algo sospechoso sucediendo en el vecindario, o cuando les preocupaba que el edificio pudiera tener una fuga de gas, él intervenía para ayudar.

Pretti vivía solo y trabajaba muchas horas como enfermero, pero no era un solitario, dijeron sus vecinos, y a veces invitaba a sus amigos a su casa.

Sus vecinos sabían que tenía armas (de vez en cuando llevaba un rifle para disparar en un campo de tiro), pero se sorprendieron ante la idea de que pudiera llevar una pistola en las calles.

“Nunca pensé que él fuera una persona que llevara un arma”, dijo Gitar.

Pretti, un ciclista de competición que cuidaba con esmero su nuevo Audi, también tenía un profundo apego a su perro, que murió hacía aproximadamente un año.

Sus padres dijeron que su última conversación con su hijo fue un par de días antes de su muerte. Hablaron de las reparaciones que había hecho en la puerta del garaje de su casa. El trabajador era un hombre latino, y dijeron que, con todo lo que estaba pasando en Minneapolis, le dio una propina de 100 dólares.

La madre de Pretti dijo que a su hijo le importaba enormemente la dirección que estaba tomando el condado, especialmente la revocación de las regulaciones ambientales por parte de la administración Trump.

“Odiaba que la gente estuviera destrozando la tierra”, dijo Susan Pretti. “Era un amante de la naturaleza. Llevaba a su perro a todas partes. Amaba este país, pero odiaba lo que la gente le estaba haciendo”.