Muere hombre a manos de agentes del ICE en Minneapolis; autoridades acusan que estaba armado

Imagen ilustrativa. Un hombre murió a manos de agentes del ICE en Minneapolis y provocó un estallido social a días del asesinato de Renee Good. (EFE)

Agentes federales de inmigración mataron a tiros a un hombre el sábado en Minneapolis, lo que provocó la movilización de cientos de manifestantes en una ciudad ya estremecida por el asesinato de Renee Good, de 37 años, ocurrido a principios de enero.

Hasta el momento, se desconocen los detalles del tiroteo, pero el gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que la persona fue baleada en medio de las redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó la muerte del hombre de 37 años.

Autoridades llaman a mantener la calma tras muerte a manos de agentes del ICE

O’Hara instó a la colectividad a mantener la calma y a no destruir la ciudad tras el tiroteo. Indicó que existe información limitada sobre el hecho y llamó a la gente a abandonar el área, al señalar que la situación no es “sostenible”.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo a la AP en un mensaje de texto que la persona portaba un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba “evolucionando”. Seguridad Nacional también difundió una fotografía de una pistola que, de acuerdo con esa dependencia, llevaba el hombre baleado.

El tiroteo ocurrió en medio de protestas generalizadas que se realizan a diario en las Ciudades Gemelas desde el 7 de enero, cuando Renee Good, una madre de 37 años, murió tras recibir disparos de un agente de Inmigración y Control de Aduanas que accionó su arma contra su vehículo. El hecho del sábado ocurrió a poco más de una milla del lugar donde Good fue baleada.

Muerte de hombre por agentes del ICE ‘enciende’ calles de Minneapolis

Tras el tiroteo, una multitud enfurecida se congregó y gritó insultos contra los agentes federales, a quienes llamó “cobardes” y exigió que se fueran a casa. Un agente respondió de forma burlona mientras se retiraba y dijo: “Boo hoo”. En otro punto, agentes empujaron a un manifestante hacia el interior de un vehículo.

Los manifestantes arrastraron contenedores de basura desde los callejones para bloquear las calles y corearon: “¡Fuera ICE ahora!”, en referencia a Inmigración y Control de Aduanas.

“¡Están matando a mis vecinos!”, expresó Josh Koskie, residente de Minneapolis.

Agentes del ICE lanzan gas lacrimógeno para dispersar a las personas que se manifiestan en Minneapolis por muerte de un hombre en manos del ICE. (EFE) (CRAIG LASSIG/EFE)

Agentes federales empuñaron bastones y lanzaron granadas aturdidoras contra la multitud.

Walz, de filiación demócrata, informó en redes sociales que mantuvo contacto con la Casa Blanca. Llamó al presidente Donald Trump a poner fin a lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) describió como el mayor operativo de control migratorio.

“Saque a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora”, escribió Walz en una publicación en X.

El tiroteo ocurrió un día después de que miles de manifestantes protestaron contra las detenciones masivas de inmigrantes, llenaron las calles de la ciudad en medio de un clima gélido y exigieron el retiro de las fuerzas federales.