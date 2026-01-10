¿Agente de ICE podría ser condenado por muerte de Renee Good en Minneapolis?

Expertos explican si el agente del ICE cuenta de inmunidad absoluta como ofreció el gobierno de EU. (EFE)

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a una mujer estadounidense en Minneapolis, hecho que conmocionó a la comunidad, pero que JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, defiende al asegurar que el oficial goza de “inmunidad absoluta”.

“Los agentes federales no gozan de inmunidad absoluta. JD Vance lo afirmó, pero no existe base legal para tal declaración”, sostuvo Mauleón, profesor de derecho en el campus ubicado en la ciudad donde ocurrió el hecho.

Desde un inicio, la administración de Donald Trump afirmó que el agente, identificado como Jonathan Ross, actuó en defensa propia. De acuerdo con la versión oficial, Renee Good, de 37 años, intentó atropellarlo con su vehículo. La investigación permanece en fase inicial.

“Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber”, declaró Vance durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

¿Por qué la inmunidad del agente del ICE podría no aplicar?

No obstante, Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, donde se ubica Minneapolis, negó que el agente cuente con este tipo de protección legal.

“Tiene derecho a otros tipos de inmunidad, como la inmunidad de supremacía. Esto significa que, siempre que el agente actuara de una forma autorizada para hacer cumplir la ley federal y de manera necesaria y adecuada para cumplir esos fines, su conducta sería inmune”, explicó Mauleón.

“Sin embargo, si actuó de manera negligente, imprudente o injustificada, conforme a lo establecido en la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y detenciones irrazonables, esa inmunidad no aplica”, precisó.

El profesor indicó que, en cualquier caso donde un agente utilice fuerza letal y existan dudas sobre su justificación, podría enfrentar responsabilidades penales, que van desde imprudencia temeraria hasta homicidio involuntario o asesinato.

El agente podría enfrentar cargos conforme a la legislación estatal o federal. A nivel federal, la acusación podría basarse en la “privación intencionada de derechos constitucionales”.

Caso George Floyd, el antecedente sobre el actuar de los oficiales

Para Mauleón, el caso presenta similitudes con el del agente que mató a George Floyd en mayo de 2020 durante un arresto en Minneapolis. Ese hecho detonó protestas nacionales bajo el lema ‘Black Lives Matter’ (Las vidas negras importan).

El agente Derek Chauvin fue declarado culpable de asesinato y homicidio, con una condena de 22 años y medio de prisión en un tribunal estatal. Además, recibió una sentencia federal de 21 años por privar a Floyd de sus derechos constitucionales.

Los otros tres agentes presentes en el arresto también recibieron condenas por violar los derechos de la víctima al no intervenir para detener el uso excesivo de la fuerza.

Preocupación por una investigación poco transparente

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) encabeza la investigación por la muerte de Renee Good y mantiene bajo resguardo las pruebas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, solicitaron la participación de agencias estatales, pero denunciaron que el gobierno federal les negó el acceso al expediente.

La fiscalía del condado abrió un canal para recibir videos y otras pruebas aportadas por vecinos, ya que el material que circula en redes sociales no puede incorporarse de forma automática a la investigación.

“Existe una preocupación real de que el proceso derive en una investigación poco transparente, incompleta y poco justa, sobre todo porque el Gobierno, funcionarios del ICE, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el propio Trump ya calificaron la actuación como justificada antes del cierre de la investigación”, advirtió Mauleón.