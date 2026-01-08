Y siguen: Agentes de ICE disparan y hieren a dos personas en Portland

En Minneapolis hubo protestas por el ataque de un agente de ICE a una mujer, a la que le dispararon hasta matarla. (Foto: EFE)

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon este jueves contra dos civiles dejándolos heridos en Portland en una zona residencial, según confirmó la policía local.

Los agentes policiales de la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, fueron notificados sobre un hombre y una mujer, no identificados, heridos por proyectiles y al llegar al lugar confirmaron que existían dos agentes de ICE posiblemente involucrados, según confirmó el departamento de la policía en su cuenta de X.

Las dos personas con los disparos tuvieron que ser enviadas a un hospital de la localidad y no existen detalles sobre su estado de salud.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un comunicado en X, en el que confirmaba que agentes de ICE estaban involucrados en el hecho, pero luego fue retirado de la plataforma.

Las autoridades locales aún no informan detalles sobre el contexto de los disparos; sin embargo, el jefe de la policía de Portland, Bob Day, pidió a la población “mantener la calma”.

El suceso fue registrado 24 horas después de que un agente de ICE matara a tiros a Renee Good en Minneapolis, cuyo caso ha levantado una serie de protestas contra el actuar de los agentes federales y la política de la administración del presidente Donald Trump, que ha desatado este tipo de altercados que le ha costado la vida a por lo menos siete personas en los últimos meses.

Miles de personas rechazan a ICE en Minneapolis

Miles de personas se reunieron este miércoles en la avenida donde la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good falleció tras ser impactada por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, mientras crece el rechazo a las operaciones de los agentes militares en la ciudad.

Más de 4,000 personas se dieron cita en la calle donde la camioneta de Good, de 37 años, quedó empotrada frente a un poste de electricidad, luego de ser impactada por disparos de un agente de ICE, durante un operativo que ha generado debates en diversas esferas estadounidenses sobre el actuar de los uniformados.

Las personas se presentaron con flores, velas, diferentes tipos de ofrendas para la víctima y carteles pidiendo la salida de ICE de la ciudad, en muestra de indignación.

La consigna “Minnesota no necesita más ICE” fue repetitiva durante la noche, haciendo réplica de las palabras del alcalde demócrata de la ciudad, Jacob Frey, quien a pocos días de iniciar su tercer mandato, le pidió a los agentes migratorios salir de Minneapolis y calificó de “basura” el discurso del Departamento de Seguridad Nacional que aseguró que el agente actuó en defensa propia.

Además de la vigilia en la zona de los hechos, un grupo de 400 personas manifestaron frente a una sede de ICE en Nueva York esta noche, como otra de las respuestas de indignación de los estadounidenses ante los hechos violentos que han implicado a la agencia federal durante la Administración del presidente, Donald Trump.

¿Cuántas personas han muerto por operativos de ICE?

Al menos siete personas han fallecido durante operativos de ICE entre 2025 y 2026, la mayoría de estos casos tienen que ver con paradas a vehículos.

Antes de la velada en favor de la víctima, Trump había culpado a Good, aún no identificada públicamente, de haber provocado el percance por supuestamente no colaborar con los agentes.