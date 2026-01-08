Funcionarios de Minnesota y EU se enfrentan por investigación del tiroteo de ICE que dejó un muerto

Renee Nicole, de 37 años, fue la ciudadana estadounidense asesinada por un agente del ICE.

La investigación sobre el asesinato de un ciudadano estadounidense por un agente de ICE en Minneapolis esta semana se está complicando por enfrentamientos entre funcionarios federales y locales, con el FBI tomando el control a pesar de las objeciones del gobernador Tim Walz.

Las autoridades estatales cuestionaron la fiabilidad de una investigación federal, especialmente tras los comentarios de funcionarios de la administración Trump que parecían exonerar al agente.

La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota declaró que, tras ser invitada a participar en la investigación del tiroteo, los funcionarios federales decidieron posteriormente que el estado no tendría acceso a pruebas ni entrevistas. Sin ese material, la BCA dijo que no podría ser parte de la investigación.

“Ahora que Minnesota ha sido sacada de la investigación, parece muy, muy difícil que obtengamos un resultado justo”, dijo Walz en una conferencia de prensa.

Kristi Noem rechaza investigación tras mujer que murió por tiroteo de ICE

Es muy inusual que las autoridades federales asuman el control exclusivo de una investigación en la que se hayan violado leyes estatales y federales.

Los agentes federales realizan investigaciones conjuntas con las autoridades estatales y locales y cooperar en el intercambio de pruebas, como ocurrió inicialmente en el tiroteo de Minneapolis antes de que el FBI cambiara de rumbo.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró a la prensa en Nueva York que Minnesota no tiene jurisdicción sobre la investigación.

Presentó a Renee Nicole Good, la ciudadana estadounidense de 37 años asesinada por un agente del ICE como una terrorista doméstica, y afirmó que el agente que le disparó actuó conforme a los protocolos establecidos.

Kristi Noem defiende a agente de ICE que disparó contra una mujer

“Se trata de un agente con experiencia que siguió su entrenamiento, y seguiremos investigando”, dijo Noem.

“Estos individuos habían seguido a nuestros agentes todo el día, los habían acosado y les habían impedido el paso. Estaban obstaculizando nuestras operaciones policiales, lo cual es ilegal”.

Dijo que el agente que disparó a Good fue atendido en un hospital y dado de alta, y que ahora se encontraba con su familia.

El Minnesota Star Tribune lo identificó como Jonathan Ross e informó que había resultado herido durante un arresto en junio, en el que fue arrastrado por un vehículo, citando registros judiciales y a una persona familiarizada con el asunto.

Poco tiempo después, el vicepresidente JD Vance defendió la decisión de excluir a los funcionarios de Minnesota de la investigación.

“El precedente aquí es muy simple”, declaró a la prensa en Washington. “Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una acción policial federal. Eso es un asunto federal”.

Añadió que el agente que disparó el tiro mortal “está protegido por inmunidad absoluta” porque estaba haciendo su trabajo.

Vance dijo que era comprensible que el agente estuviera “un poco sensible” al ser atropellado por un vehículo tras sufrir una lesión durante una operación el año pasado que le costó 33 puntos de sutura en la pierna.

“Puedo creer que su muerte es una tragedia, aunque también reconozco que es una tragedia de su propia creación”, dijo Vance.