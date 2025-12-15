Ataque terrorista fue frustrado en California: Planeaban agredir agentes y vehículos de ICE

La fiscal general de EU, Pam Bondi, informó la detención de varias personas que presuntamente planeaban ataques en California.

Las autoridades federales anunciaron este lunes el arresto de cinco presuntos miembros de un grupo extremista que son sospechosos de planear ataques con bombas coordinados en la víspera de Año Nuevo en el sur de California.

Los sospechosos fueron arrestados la semana pasada en Lucerne Valley, una ciudad desértica al este de Los Ángeles, donde se sospechaba que se preparaban para probar dispositivos explosivos improvisados ​​antes de los atentados planeados, según la denuncia penal federal presentada el sábado.

¿Quiénes son los detenidos por el presunto plan ‘terrorista’ en California?

De acuerdo con la denuncia, los cuatro detenidos son presuntamente miembros de una rama de un grupo propalestino denominado “Frente de Liberación de la Isla Tortuga”. Durante una conferencia de prensa el lunes, el fiscal federal adjunto Bill Essayli describió al grupo como “radical antigubernamental”.

Cada uno de ellos enfrenta cargos que incluyen conspiración y posesión de un dispositivo destructivo, según muestran documentos judiciales.

Se presume que el grupo estaba planeando llevar a cabo una serie de atentados con bombas en múltiples objetivos en California a partir de la víspera de Año Nuevo y también planeaba atacar a agentes y vehículos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó este lunes la fiscal general Pam Bondi en las redes sociales.

Las autoridades dijeron que los cuatro sospechosos fueron arrestados cerca de la ciudad desértica de Twentynine Palms, California, hogar de una base del Cuerpo de Marines.

Arrestan a quinta persona involucrada en futuros ataques en California

El director del FBI, Kash Patel, anunció en una publicación, también en la plataforma X, la detención de un quinto individuo, quien también está presuntamente conectado con el grupo “extremista”, fue detenido en Nueva Orleans, donde planeaba un “ataque violento aparte”.

Las autoridades no han entregado todavía los nombres de los detenidos, pero se espera que se conozca más información durante una rueda de prensa que dará el FBI esta tarde en Los Ángeles.

El grupo “Turtle Island Liberation Front”, señalado como la organización responsable de estar planeando estos supuestos ataques en California, ha publicado contenido en Instagram desde verano de este año. Ahí, han compartido imágenes relacionadas con las protestas en contra de las políticas migratorias de Trump y en apoyo a Palestina.

Con información de EFE.