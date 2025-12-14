Elecciones en Chile: Claudia Sheinbaum felicita a José Antonio Kast; augura buena relación

Claudia Sheinbaum llamó a José Antonio Kast a seguir trabajando por el bien de la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó este domingo al pueblo chileno por una jornada electoral “pacífica y democrática”, así como al candidato triunfador de la segunda vuelta presidencial, el ultraderechista José Antonio Kast, con quien auguró una buena relación como presidente del país suramericano.

“Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, señaló Sheinbaum, en un breve mensaje en redes.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 por ciento de los votos escrutados.

¿Con qué porcentaje ganó José Antonio Kast?

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58.18 por ciento de los votos frente al 41.82 por ciento de Jara, de 51 años.

José Antonio Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.

‘Vientos de muerte’: Petro lamenta triunfo de Kast

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este domingo que en América “vienen los vientos de la muerte”, tras la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a “resistir con la espada de Bolívar en alto”.

“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti (sic) Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, afirmó Petro en una publicación en X, donde compartió un mapa de América del Sur bicolor, dividido según la ideología del Gobierno de cada país.

La Gran Colombia fue un Estado que existió entre 1819 y 1831 y del cual formaron parte lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que en ese entonces era un departamento colombiano.

Petro, que se ubica en las antípodas ideológicas de Kast, agregó: “Me han bloqueado mi trino (tuit) sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere”.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet”, expresó el mandatario colombiano.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

Su triunfo coloca a Chile, junto con la Argentina de Javier Milei, en el polo de la ultraderecha en el Cono Sur, en sintonía con otros gobiernos como el del salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa o Santiago Peña en Paraguay.