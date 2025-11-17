Peso chileno ‘abraza’ posible victoria de ultraderechista José Antonio Kast en elecciones en Chile

Analistas consideran que las elecciones en Chile iniciarán una 'ola' de victorias para la derecha en Latinoamérica que tiene probabilidades de extenderse en 2026 en Colombia y Perú.

El peso chileno se fortaleció este lunes 17 de noviembre después de que el ultraconservador José Antonio Kast avanzó a la segunda vuelta como claro favorito frente a la comunista Jeannette Jara en las elecciones en Chile 2025.

La primera vuelta de las elecciones chilenas también dejó entrever que la o el próximo presidente de Chile tendrá que trabajar con un Congreso dividido.

¿Cuánto se aprecia el peso chileno HOY 17 de noviembre?

El peso chileno se aprecia 1.2 por ciento en las primeras operaciones, cotizando a 916.5 pesos por dólar, según Datatec. Con este resultado, la moneda acumula un alza de 8.3 por ciento en lo que va del año. El índice bursátil IPSA inicia las operaciones a cotizar a las 9:30 horas, tiempo de Chile.

“Se espera que los mercados reaccionen positivamente, recuperando potencialmente las pérdidas recientes del IPSA observadas en la segunda mitad de la semana pasada”, escribieron los analistas de Credicorp Rodrigo Godoy y Samuel Carrasco en una nota este lunes.

“Los sectores con alta exposición doméstica —banca, retail, centros comerciales y construcción— probablemente superen el desempeño general”, añadieron.

¿Cuándo es la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile?

Credicorp prevé que el IPSA suba hasta 10 por ciento si el ultraderechista José Antonio Kast se convierte en el próximo presidente de Chile tras la segunda vuelta del 14 de diciembre, y alcance los 10 mil 500 puntos. La firma proyecta el peso chile entre 900 y 920 pesos por dólar en ese escenario.

Kast, quien fue derrotado por Gabriel Boric hace cuatro años, se impuso entre varios candidatos de derecha cuyos apoyos probablemente ahora absorba, posicionándose como favorito en la elección presidencial.

El partido de Kast y otros grupos conservadores afines no lograron la mayoría simple en ambas cámaras del Congreso en la elección en Chile 2025 y probablemente necesiten aliarse con un tercer partido populista para conseguirla en la Cámara de Diputados, mientras que el Senado está fuera de su alcance.

¿Cuáles son las propuestas de José Antonio Kast, candidato presidencial en Chile?

El aspirante busca desregular la economía y reducir los impuestos a las empresas, además de endurecer la lucha contra las bandas criminales y deportar a miles de indocumentados, un contraste comparado con la situación en 2019 cuando Chile ‘ponía’ el ejemplo sobre cómo integrar a migrantes venezolanos a su economía.

No obstante, la reducción de la burocracia y los recortes tributarios podrían verse frenados por el estancamiento en el Senado.

Los estrategas de Bank of America, Ezequiel Aguirre y Christian González Rojas, prevén una subida del peso chileno de 4 por ciento en los próximos seis meses. Y según JPMorgan, la moneda podría llegar a ganar hasta un 8 por ciento.

Se prevé que la bolsa chilena caerá inmediatamente después de que la derecha no consiga una mayoría absoluta en el Congreso, para luego revertir esas pérdidas.

“Suponemos que los precios de los activos —el peso y las acciones chilenas— finalmente premiarán la estabilidad derivada de la construcción de consensos y del fortalecimiento de los contrapesos institucionales en un Senado equilibrado”, escribieron Leonardo Suárez y Fernanda de la Fuente, de LarrainVial, en una nota.