‘Voto o multa’ en Chile: Lo que sabemos sobre las primeras presidenciales con sufragio obligatorio

Chile promueve voto obligatorio para la elección presidencial de este domingo, conoce todos los detalles. (EFE)

Chile celebrará este domingo las novenas elecciones presidenciales desde el fin de la dictadura (1973-1990), con la novedad del voto obligatorio para todos los mayores de 18 años. Esto hará que la participación se duplique respecto a los comicios anteriores y que el resultado se defina, muy probablemente, en una segunda vuelta o balotaje el 14 de diciembre.

Estos son algunos datos clave para entender una jornada electoral que expertos consideran incierta y con opciones de sorpresa. Cuando hay 15 millones 776 mil 102 chilenos están llamados a las urnas.

Voto migrante: 886 mil 190 extranjeros con más de cinco años de residencia en el país tienen derecho a votar. Según cifras oficiales, la mayoría son de nacionalidad venezolana (237,889), seguidos por peruanos (193,883) y colombianos (103,239).

¿Habrá multas para quienes no participen en las elecciones?

Candidatos: Ocho candidatos compiten por la Presidencia. Deben acumular 50.01 por ciento de los votos válidos para ganar sin necesidad de segunda vuelta. Desde el fin de la dictadura se presentaron siete mujeres y veinticinco hombres.

Balotaje: Los dos candidatos con mayor porcentaje de votos que no alcancen el 50.01 por ciento pasarán a una segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre, que se definirá por mayoría simple. Desde que este sistema se estableció en la Constitución de 1980 se recurrió a él en seis ocasiones.

Multas: Entre 41 y 122 dólares es el monto de la multa que deberán pagar los electores que no acudan a votar sin una excusa oficial.

Historia: El candidato o candidata ganador será investido en marzo de 2026 como el trigésimo quinto presidente de la República, desde la creación del cargo en 1826.

Participación: Cerca de la mitad de los electores votarán en la región metropolitana de Santiago de Chile, donde viven más de siete millones de habitantes, en torno a 40 por ciento de la población del país.

Voto exterior: Cerca de 130 mil chilenos tendrán derecho a votar en el extranjero.

Cámara de Diputados: En las elecciones de este domingo también se elegirán diputados en dieciséis regiones de Chile: Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Aysén, Magallanes, Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Los Ríos y Los Lagos.

Senado: También se elegirán senadores en siete regiones: Arica y Parinacota, Valparaíso, Maule, Tarapacá, Atacama, La Araucanía y Aysén.

Horario de votación: Las mesas electorales abrirán a las 8:00 horas locales y cerrarán a las 18:00 horas locales. Los resultados se conocerán el mismo día.

Colegios: Los ciudadanos podrán votar en el local que les corresponda entre los 3 mil 498 centros habilitados en todo el país y en el extranjero.

Recuento: 18 mil 945 funcionarios trabajarán en esta jornada en distintas funciones para garantizar que la votación y el recuento discurran con normalidad. Esta última responsabilidad recae en el SERVEL, el servicio electoral de Chile.

Seguridad: Más de 23,700 agentes de Carabineros de Chile se desplegarán en el país para garantizar la seguridad de los comicios.

Resultados: Se espera que los resultados se conozcan la noche del domingo, tanto de las presidenciales como de las elecciones legislativas.