Se vuelve a polarizar ambiente electoral en Chile

Chile llevará a cabo sus elecciones presidenciales este año el domingo 16 de noviembre. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta (más del 50 por ciento de los votos) habría una segunda vuelta o “balotaje” el domingo 14 de diciembre. Chile ha vivido momentos difíciles en los últimos años, que llevaron al país a fuertes protestas. En este sentido, el 25 de octubre de 2019 más de un millón de personas salieron a las calles a protestar, en muchos casos de manera muy agresiva, incendiando camiones y destruyendo icónicas paradas de metro, entre otros destrozos. A este día se le llamó “el estallido”. Este país de casi 20 millones de personas (mucho más chico que México) y un PIB de casi 350 mil millones de dólares (mucho más pequeño que el de nuestro país), ha sido llamado “la Suiza de América”, no solo por la cordillera de los Andes –cuyo paisaje nevado enmarca vistas espectaculares en la ciudad de Santiago, la capital–, y en donde se puede esquiar al estilo de los Alpes suizos, sino también por su estabilidad política, seguridad jurídica y personal y su alto nivel de PIB per cápita (cerca de 18 mil dólares), de los más altos en Latinoamérica.

No obstante lo anterior, una serie de situaciones ha evidenciado grietas profundas en el sistema. Los resultados de una investigación dada a conocer en 2017 sobre malversación de fondos de los Carabineros de Chile –piedra angular del Estado de derecho en ese país–, así como la falta de movilidad social, en donde un porcentaje alto de personas con estudios de posgrado –inclusive en las mejores universidades del mundo–, han terminado trabajando en empleos que nos les permiten desplegar el alto potencial que han desarrollado, aunado a un sistema de pensiones, que si bien recibió grandes halagos en su momento, hoy enfrenta una crisis de legitimidad y confianza, ha puesto en entredicho la nominación de “la Suiza de América”. El sistema de pensiones ha dejado mucho que desear entre la población debido a las bajas pensiones que terminan obteniendo cuando se retiran, así como a la percepción sobre asimetrías en la distribución de pérdidas y ganancias entre las administradoras de pensiones (AFPs) y los pensionados, a pesar de continuar siendo un sistema ejemplar de contribución definida y cuentas individuales.

Entre otras cosas, estas situaciones han polarizado a la sociedad, después de décadas de votar por partidos o coaliciones con ideología de ‘centro’. El resultado de la elección en 2021 evidenció la gran divergencia en preferencias electorales. En la primera vuelta (21 de noviembre) participaron siete candidatos, en donde el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, quedó en primer lugar con cerca de 28 por ciento de los votos, y el candidato de extrema izquierda, Gabriel Boric, en segundo, con cerca de 26 por ciento de los votos. Sin embargo, en la segunda vuelta (19 de diciembre), Boric ganó los comicios con cerca del 56 por ciento de los votos. Los temas electorales no pararon ahí. Derivado de “el estallido”, se estableció llevar a cabo un referéndum para consultar a la población si deseaba remplazar la Constitución establecida por la dictadura militar de Pinochet en 1980. El referéndum se llevó a cabo en octubre de 2020 y ganó el “apruebo” con cerca del 80 por ciento de los votos. Así, se redactó una nueva constitución con sesgo de izquierda y el 4 de septiembre de 2022 la población decidió rechazarla en un plebiscito. De esta manera se redactó otra constitución, pero ahora con sesgo de derecha, inclusive con aspectos más de derecha que la propia constitución actual de 1980. De nueva cuenta, la población rechazó el segundo esfuerzo constitucional en un nuevo plebiscito que se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2023, abandonando así la idea de reescribir la Constitución.

El rechazo de los extremos, evidente en los plebiscitos para reemplazar la Constitución de 1980, al igual que el resultado de las últimas elecciones municipales en Chile en octubre del año pasado, dejó una percepción de que Chile volvería a la senda de voto por las ideologías de ‘centro’. Inclusive, al comentar sobre el calendario electoral de Latinoamérica 2025 a inicios de este año, algunos participantes de los mercados financieros a nivel global me comentaron que era factible que la elección en Chile fuera ‘aburrida’. Hoy por hoy, esto no puede estar más lejos de la realidad con las encuestas favoreciendo al candidato de extrema derecha José Antonio Kast, con 24 por ciento de las preferencias electorales, así como con el resultado de la elección primaria para escoger candidato presidencial de la coalición de izquierda “Unidad por Chile”, que se llevó a cabo la semana pasada, en la que ganó la precandidata de extrema izquierda, Jeannette Jara, con 60 por ciento de los votos y un apoyo en las encuestas para la elección presidencial de 16 por ciento (29 de junio, 2025). La candidata de centro-derecha, Evelyn Matthei cuenta con solo el 10 por ciento de la preferencia de voto. Así, queda claro que el ambiente electoral en Chile se ha vuelto a polarizar. Al final del día, considero que esto tiene sentido, ya que el sistema político no ha podido atender las necesidades más apremiantes de la población que junto con el hecho de que no se haya podido reemplazar la Constitución de 1980, condujeron a una parte importante de la sociedad a manifestarse en “el estallido”.