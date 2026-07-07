¿Será Karina Torres? Fecha y hora de la revelación de la segunda habitante de ‘LCDLFM’

Estas son las pistas del segundo habitante de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Freepiik/Lacasadelosfamosos)

La Casa de los Famosos México 2026 continúa con la revelación de los integrantes de su cuarta temporada y este martes 7 de julio se da a conocer la identidad del segundo habitante.

Aunque la producción mantiene el misterio, las pistas compartidas en redes sociales provocaron que los seguidores del reality apunten a Karina Torres, integrante de Las Perdidas, como una de las principales candidatas para ingresar al programa. Sin embargo, habrá que esperar al anuncio oficial para conocer si los rumores se confirman o si la producción sorprende con otro famoso.

Karina Torres podría ser la segunda habitante de 'La Casa de los Famosos México' (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿A qué hora revelan al habitante 2 de La Casa de los Famosos México 2026?

La presentación del segundo concursante se realiza este martes 7 de julio.

El anuncio en vivo está programado para las 20:28 horas (tiempo del centro de México), momento en el que la producción revela la identidad del nuevo integrante del reality.

¿Dónde ver el anuncio del nuevo habitante de La Casa de los Famosos México?

La conductora Galilea Montijo es la encargada de presentar al nuevo participante de La Casa de los Famosos México 4 mediante una transmisión especial que podrá seguirse completamente en vivo.

Las opciones para ver el anuncio son:

ViX Premium.

Las Estrellas.

Canal 5.

Canal Nu9ve.

Redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos México en YouTube, Instagram y Facebook.

Si no tienes acceso a estas plataformas, también podrás consultar la cobertura en tiempo real de El Financiero Entretenimiento, donde se actualizará el nombre del participante una vez que sea revelado.

¿Cuáles son las pistas del segundo habitante de La Casa de los Famosos México?

Las pistas compartidas por la producción hicieron crecer las versiones de que la siguiente habitante sería Karina Torres.

Entre los objetos que aparecieron destacan un salón de belleza, un micrófono —en referencia a su experiencia como conductora— y la bandera de la comunidad trans. Además, se mostró un vestido rojo similar al que la integrante de Las Perdidas vistió durante una gala a la que asistió como invitada.

Los rumores aumentaron después de que Wendy Guevara publicara una historia en redes sociales en la que aseguró que el próximo habitante haría que los seguidores “se fueran para atrás”, mensaje que muchos interpretaron como una pista sobre la posible participación de su amiga.

¿Quién fue el primer habitante de ‘La Casa de los Famosos México’?

El primer habitante que se destapó para la nueva temporada del reality show fue Ernesto Laguardia.

Él es un actor y conductor de televisión conocido por participar en el programa Hoy y en telenovelas como Quinceañera.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

La temporada 4 de La Casa de los Famosos México comienza el domingo 26 de julio, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La gala de estreno se transmitirá por Las Estrellas, señal que también emitirá las principales galas del reality durante toda la temporada.

Ernesto Laguardia fue confirmado para 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los conductores de La Casa de los Famosos México 2026?

Galilea Montijo regresa como la conductora principal del programa y está acompañada por figuras que ya han formado parte del proyecto en ediciones anteriores.

El equipo de conducción queda conformado de la siguiente manera: