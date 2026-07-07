¿Quiénes son los hermanos Martínez Larios, que juraron lealtad a Los Chapitos tras la caída de Guzmán Loera?

Imagen ilustrartiva. La captura de los hermanos Martínez ha desatado operativos al sur de Sinaloa (Foto: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO)

La disputa por el control del sur de Sinaloa convirtió a los hermanos Martínez Larios en una de las estructuras con mayor influencia dentro de la facción de Los Chapitos.

Desde 2016, tras la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el grupo asumió un papel relevante en la reorganización del Cártel de Sinaloa en los municipios Rosario y Concordia, donde las autoridades los ubican como operadores de confianza.

El clan está conformado por Óscar Luciano Martínez Larios, ‘El Casco 81’; Gabriel Nicolás Martínez Larios, ‘El Gabito’; Eduardo Jonathan Martínez Larios, ‘El Owen’, y José Luis Martínez Larios, ‘El Monstruo’, todos originarios de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con reportes de inteligencia, los cuatro se incorporaron a la estructura de Los Chapitos durante la recomposición interna del grupo criminal y participaron en la disputa por el control del sur de Sinaloa. Con el paso de los años, consolidaron presencia en Rosario, Concordia y comunidades serranas.

¿Cúales son las funciones de los hermanos Martínez dentro de la facción de Los Chapitos?

Las investigaciones los señalan por su presunta participación en la protección de rutas para el tráfico de drogas, la coordinación de células armadas y operaciones en la sierra.

También han sido mencionados en indagatorias relacionadas con enfrentamientos, desplazamientos de comunidades, presuntas extorsiones a empresas y el aseguramiento de arsenales y miles de artefactos explosivos artesanales.

El Casco 81’ fue identificado como jefe de plaza de Los Chapitos en Rosario y Concordia, mientras que su hermano Gabriel Nicolás, ‘El Gabito’, era considerado uno de los mandos con mayor peso dentro de la organización.

Hermanos Martínez desatan violencia en Sinaloa

La estructura de los hermanos Martínez Larios volvió a quedar bajo presión luego de la captura de Gabriel Nicolás Martínez Larios, ‘El Gabito’, realizada por fuerzas federales el pasado 2 de junio.

Este sábado 4 de julio, elementos del Ejército y la Secretaría de Marina desplegaron un operativo terrestre y aéreo en la comunidad de Agua Verde, municipio de Rosario, para ubicar a Óscar Luciano Martínez Larios, ‘El Casco 81’.

Reportes preliminares señalaron que durante la movilización fueron detenidas al menos 15 personas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Hasta el momento, las autoridades federales no han informado de manera oficial si el objetivo fue capturado.

Operativos contra ‘El Casco 81′ dejan 11 muertos

Los despliegues de seguridad en el sur de Sinaloa derivaron en enfrentamientos entre fuerzas federales y civiles armados.

Como saldo de las acciones, un elemento de la Secretaría de Marina murió durante las agresiones registradas en la zona.

Además, autoridades reportaron que 10 presuntos integrantes del grupo delictivo fueron abatidos durante los operativos, los cuales forman parte de la estrategia federal para desarticular las células de Los Chapitos que mantienen presencia en Rosario, Concordia y comunidades de la sierra.