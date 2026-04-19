Detienen a dos presuntos integrantes de ‘Los Chapitos’; van siete en la última semana

Los presuntos integrantes de 'Los Chapitos' tenían en su poder armas y más de dos millones de pesos. (Foto: Gabinete de Seguridad).

El Gabinete de Seguridad informó este domingo de la detención de dos hombres vinculados con el grupo criminal ‘Los Chapitos’, facción del Cartel de Sinaloa, en Sinaloa, además de una afectación económica estimada en 2.5 millones de pesos a la agrupación.

El arresto ocurrió en el puerto de Mazatlán, derivado de trabajos de inteligencia e investigación, que culminaron en dos cateos donde los sujetos fueron aprehendidos, apuntaron las autoridades, en un comunicado.

Los detenidos fueron identificados como Efraín ‘N’ y Jesús ‘N’.

¿Cómo fue el operativo para detener a miembros de ‘Los Chapitos’?

En el operativo, se aseguró además un fusil Barrett, entre diversas armas de fuego, así como droga, granadas, equipo táctico y una camioneta blindada.

“Con estos aseguramientos, se estima una afectación económica a la estructura financiera de la organización delictiva por un monto aproximado de 2,502,062 pesos”, indicaron.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar).

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades reiteraron que el operativo se realizó conforme a la ley y en coordinación para debilitar a los grupos delictivos en la región.

La lucha entre facciones en Sinaloa

Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

La disputa entre ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’ ha causado, desde septiembre de 2024, más de 1,800 muertos y más 2.400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Apenas el pasado jueves 16 de abril, el Gabinete de Seguridad informó de la detención de cinco personas, presuntos integrantes de la facción de ‘Los Chapitos’ en Sinaloa, quienes de acuerdo con las investigaciones operaban en Mazatlán y municipios cercanos.