Exdirector de la DEA pide a México detener a funcionarios corruptos: ‘Los cárteles no operan en el vacío’

El exdirector interino de la DEA afirmó que combatir a los cárteles exige enfrentar la corrupción que los protege.

El exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Derek Maltz Sr., pidió a las autoridades mexicanas actuar contra funcionarios corruptos que brindan protección a los cárteles de la droga y colaborar con las investigaciones que se siguen en Nueva York contra algunos de ellos.

A través de un video difundido en su cuenta de X, el exfuncionario estadounidense aseguró que la lucha contra los cárteles mexicanos no podrá tener éxito mientras continúe la corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatirlos.

“La lucha contra los cárteles del ‘Terror Mexicano’ no puede tener éxito sin enfrentar la corrupción que los habilita”, afirmó Maltz, quien sostuvo que estas organizaciones criminales dependen de “funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales” para operar actividades como el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, la extorsión y la violencia.

Según el exdirector interino de la DEA, cualquier estrategia efectiva para debilitar a los grupos criminales debe incluir investigaciones transparentes, rendición de cuentas para los servidores públicos que colaboren con organizaciones delictivas y una coordinación estrecha entre autoridades de México y Estados Unidos.

“Mientras los actores corruptos sigan protegiendo y lucrando con la actividad de los cárteles, estas empresas criminales se adaptarán y sobrevivirán”, advirtió.

Pide actuar contra funcionarios mexicanos señalados en NY

Maltz también hizo un llamado directo a las autoridades de seguridad mexicanas, encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para detener a los funcionarios y exservidores públicos acusados recientemente por fiscales del Distrito Sur de Nueva York.

“Es hora de que los funcionarios mexicanos liderados por Omar García Harfuch detengan a los funcionarios corruptos que fueron recientemente acusados en el Distrito Sur de Nueva York y los envíen a Nueva York para enfrentar la justicia”, expresó.

Las declaraciones de Maltz tienen lugar luego de que diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, fueron acusados formalmente por Estados Unidos por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.

“Derrotar a los cárteles requiere apuntar tanto a los criminales que aprietan el gatillo como a los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes”, concluyó Maltz en su mensaje.

¿Por qué EU acusa a funcionarios de Sinaloa de colaborar con Los Chapitos?

La acusación presentada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York sostiene que una red de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa habría colaborado con el grupo de Los Chapitos, integrado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a cambio de sobornos millonarios.

Según las autoridades estadounidenses, los señalados presuntamente facilitaron operaciones de narcotráfico, filtraron información sobre operativos de seguridad y permitieron que integrantes de la organización criminal actuaran con protección institucional.

De acuerdo con la acusación, la presunta colaboración habría comenzado desde el proceso electoral de 2021 y continuado durante los años siguientes.

Estados Unidos afirma que los acusados recibían pagos mensuales a cambio de alertar sobre operativos de seguridad, evitar detenciones y proporcionar información estratégica para las actividades del cártel. Estas acusaciones se sustentan, según las autoridades estadounidenses, en una serie de documentos que revelarían la existencia de una presunta ‘narconómina’ de Los Chapitos.