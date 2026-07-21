La odisea de la inteligencia artificial

Cada generación enfrenta una discusión capaz de redefinir la economía. La nuestra no será solamente sobre el petróleo, el libre comercio o la globalización. Será sobre la inteligencia.

Durante siglos discutimos cómo repartir la tierra. Después, cómo distribuir el capital. Más tarde, cómo ampliar el acceso a la información. Ahora comienza una conversación todavía más profunda:

¿Quién producirá, controlará y capturará el valor económico de la inteligencia artificial?

Hace casi tres mil años, Homero escribió La Odisea. No era únicamente la historia de un hombre que intentaba regresar a casa. Era la historia de una civilización aprendiendo a navegar un mundo desconocido.

Ulises no sobrevivió por ser el más fuerte. Sobrevivió porque supo interpretar los peligros, resistir las tentaciones y corregir el rumbo. Cada isla representaba una decisión. Cada monstruo, un dilema. Cada promesa, la posibilidad de olvidar el destino. Tres mil años después, emprendemos otra odisea. Ya no navegamos el Mediterráneo. Navegamos océanos de datos.

Nuestros barcos son centros de datos. Nuestros remos son procesadores. Nuestro viento son los algoritmos. Y nuestra Ítaca debería ser una sociedad donde la inteligencia artificial amplíe las capacidades humanas en lugar de reducirlas.

La IA no es simplemente otra revolución tecnológica. Es la primera tecnología capaz de reutilizar conocimiento humano a una escala nunca antes vista. Aprende de documentos, imágenes, líneas de código, diagnósticos, investigaciones, contratos, decisiones y obras producidas durante generaciones. Una vez incorporado a un modelo, parte de ese conocimiento puede reproducirse y aplicarse a un costo marginal muy reducido.

Aquí comienza la gran conversación económica. Karl Marx observaría que estamos ante una nueva etapa del proceso que describió durante la Revolución Industrial. Entonces, las máquinas incorporaron el conocimiento manual del artesano. Hoy comienzan a incorporar parte del conocimiento intelectual de ingenieros, médicos, abogados, científicos, profesores, programadores y artistas. ¿Quién posee los nuevos medios de producción de la inteligencia?

En nuestra odisea, preguntaría quién es dueño del barco. Adam Smith introduciría una preocupación diferente. La riqueza de las naciones depende de la especialización, la productividad, la innovación y la competencia. Pero ¿podemos hablar de mercados plenamente competitivos cuando desarrollar los modelos más avanzados exige enormes inversiones, infraestructura computacional, energía abundante, datos y talento científico altamente especializado?

Smith preguntaría si todos tienen realmente la oportunidad de navegar o si unos cuantos actores controlan el mar, las embarcaciones y los puertos. El cíclope contemporáneo podría ser la concentración tecnológica. Tiene un solo ojo, pero observa cantidades inimaginables de información. Su fuerza no proviene únicamente de poseer datos, sino de controlar la infraestructura necesaria para convertirlos en inteligencia comercializable.

Thomas Piketty extendería su famosa desigualdad hacia una nueva dimensión. Durante años explicó que, cuando el rendimiento del capital crece más rápido que la economía, la riqueza tiende a concentrarse. Hoy podríamos estar entrando en una dinámica semejante. Es decir, el rendimiento económico del capital asociado con la inteligencia artificial podría crecer más rápidamente que la capacidad de las sociedades para generar, distribuir y renovar conocimiento.

Si eso ocurre, la desigualdad dejará de medirse únicamente en ingreso y patrimonio. También se medirá en acceso a modelos, datos, infraestructura, educación y capacidad para producir inteligencia.

Ésta es la continuación natural de la discusión sobre el capital del conocimiento. En el siglo XX, el activo estratégico fue principalmente financiero e industrial. En el XXI emerge otro activo todavía más poderoso: la capacidad de generar, acumular, escalar y monetizar conocimiento mediante inteligencia artificial.

Piketty preguntaría quién acumulará la riqueza producida durante el viaje. Mariana Mazzucato agregaría una dimensión que con frecuencia se omite. Buena parte de las tecnologías que sostienen esta revolución fueron posibles gracias a décadas de inversión pública: universidades, investigación básica, Internet, semiconductores, sistemas de navegación, ciencia computacional y formación de talento.

Si una parte importante del riesgo fue socializada, resulta legítimo preguntar cómo asegurar que los beneficios también contribuyan al bienestar colectivo. Mazzucato preguntaría quién construyó realmente la embarcación y por qué quienes financiaron buena parte de sus componentes reciben tan poco de las nuevas rentas tecnológicas.

Thomas Friedman escribió que The World is Flat. Durante años pensamos que Internet eliminaría las barreras geográficas y permitiría que el talento compitiera desde cualquier lugar. La IA, paradójicamente, podría estar construyendo un mundo menos plano. La distancia física importa menos, pero la distancia tecnológica importa más.

Ya no cuentan únicamente los puertos, las carreteras, los aeropuertos y los tratados comerciales. Cuentan los centros de datos, las GPUs, la energía, los modelos fundacionales, la capacidad científica y la infraestructura cognitiva.

El mundo continúa conectado, pero no necesariamente nivelado. Algunos países navegan con barcos propios. Otros pagan una suscripción para subir a bordo.

Francis Fukuyama sostuvo que, tras la Guerra Fría, quizá habíamos llegado al “fin de la historia” como competencia entre grandes modelos políticos y económicos. La inteligencia artificial sugiere lo contrario. No estamos frente al final de la historia, sino ante el nacimiento de una nueva economía política en la que la inteligencia se convierte en el principal recurso estratégico.

La disputa ya no será solamente por territorio, materias primas o capital financiero. Será por la capacidad de producir conocimiento a escala. Bertrand Russell nos recordaría que el progreso científico no garantiza el progreso moral.

La humanidad puede construir herramientas cada vez más poderosas sin desarrollar al mismo ritmo la sabiduría necesaria para gobernarlas. La pregunta no es únicamente cuánto más inteligentes serán las máquinas. La pregunta es si nuestras instituciones serán suficientemente inteligentes para dirigirlas. Russell preguntaría si conocemos el destino antes de aumentar la velocidad del barco.

Walter Benjamin advertiría sobre una pérdida distinta: la autenticidad. Si la reproducción mecánica transformó el arte, la reproducción algorítmica comienza a transformar la creatividad y el pensamiento.

Cuando una voz literaria, un estilo pictórico o una forma de argumentar pueden sintetizarse casi instantáneamente, debemos preguntarnos qué significa ser autor y qué valor conserva la experiencia humana detrás de una obra.

Benjamin preguntaría qué parte del aura sobrevive cuando la creatividad puede reproducirse infinitamente. Karl Popper insistiría en que ninguna inteligencia merece confianza si no puede ser cuestionada.

La ciencia progresa porque admite la posibilidad de estar equivocada. Los sistemas de IA también deben ser auditables, contrastables y abiertos a la crítica. Una inteligencia poderosa sin mecanismos de revisión puede convertirse en una nueva forma de autoridad incuestionable.

Popper exigiría que el mapa pudiera corregirse.Isaiah Berlin recordaría que una sociedad libre necesita pluralismo. No existe un único destino válido para toda la humanidad. Tampoco una sola respuesta correcta para todos los problemas morales, culturales y políticos.

Los modelos estadísticos tienden hacia lo probable y lo dominante. Las democracias necesitan también lo improbable, lo minoritario, lo incómodo y lo divergente. Berlin advertiría que no existe una sola Ítaca.

Y la Beat Generation lanzaría quizá la crítica más provocadora. La inteligencia artificial optimiza. Kerouac, Ginsberg y Burroughs celebraban precisamente aquello que se resistía a la optimización: la espontaneidad, la deriva, la improvisación, el error creativo, la rebeldía y la búsqueda de experiencias fuera de la ruta establecida.

Una civilización asistida permanentemente por algoritmos podría producir textos impecables, decisiones eficientes y trayectorias óptimas. Pero también podría perder la capacidad de desviarse, sorprenderse y descubrir futuros que ningún modelo habría considerado probables.

La Beat Generation nos pediría abandonar ocasionalmente la ruta óptima. Nuestra odisea también tiene sirenas. Prometen productividad ilimitada, automatización absoluta y respuestas para cualquier pregunta. Como en el poema de Homero, el peligro no consiste solamente en escucharlas. Consiste en olvidar hacia dónde queríamos ir.

También enfrentamos a Escila y Caribdis. Por un lado, el riesgo de frenar la innovación mediante regulaciones torpes, tardías o excesivas.

Por el otro, el peligro de permitir una concentración inédita de datos, infraestructura, conocimiento y poder económico. La respuesta no está en elegir uno de los extremos.

Está en aprender a navegar entre ambos. Los lotófagos también han regresado. Antes hacían olvidar el hogar. Hoy, la comodidad tecnológica podría hacernos olvidar cómo investigar, escribir, calcular, decidir y pensar sin asistencia automática.

La IA puede ser una extensión extraordinaria de la inteligencia humana. Pero una herramienta que amplía capacidades también puede atrofiarlas cuando sustituye permanentemente el esfuerzo que antes las desarrollaba.

Circe ya no transforma personas en animales. La dependencia puede transformar ciudadanos críticos en consumidores pasivos de respuestas. Por eso la discusión nunca debió plantearse como una elección entre estar a favor o en contra de la inteligencia artificial.

La IA no es buena ni mala por sí misma. La discusión central es qué instituciones, incentivos y modelos de propiedad construiremos alrededor de ella. Queremos una IA que aumente las capacidades humanas, no que las sustituya indiscriminadamente.

Queremos una IA que democratice el acceso al conocimiento, no que concentre el poder intelectual. Queremos mercados dinámicos, pero también competencia efectiva. Queremos innovación privada, pero también una participación justa de la sociedad en el valor generado por décadas de inversión pública.

Queremos modelos poderosos, pero auditables. Queremos eficiencia, pero sin sacrificar pluralismo, autenticidad, creatividad y pensamiento crítico. Para México, ésta no es una conversación filosófica.

Es una decisión económica y estratégica. Si únicamente consumimos inteligencia artificial desarrollada en otros países, importaremos también dependencia tecnológica y transferiremos una proporción creciente del valor agregado hacia quienes poseen los modelos y la infraestructura.

Seremos pasajeros en barcos ajenos. Si, por el contrario, invertimos desde ahora en educación científica, formación temprana en IA, universidades, centros de investigación, infraestructura computacional, energía, emprendimiento tecnológico y propiedad intelectual, podremos participar como productores del nuevo capital del conocimiento.

No todos los países necesitan construir el modelo más grande del mundo. Pero sí necesitan desarrollar capacidades propias para adaptar modelos, producir datos de calidad, resolver problemas locales, formar talento y evitar una dependencia absoluta de plataformas extranjeras.

La inteligencia artificial representa quizá la mayor oportunidad de democratización del conocimiento en la historia. También representa uno de los mayores riesgos de concentración de poder intelectual. Ambos escenarios son posibles.

El desenlace dependerá menos de los algoritmos que de las decisiones económicas, educativas e institucionales que tomemos durante esta década.

En mis columnas anteriores he planteado que el conocimiento comienza a comportarse como una nueva forma de capital. La inteligencia artificial acelera esa transformación. El riesgo ya no consiste solamente en que el capital financiero se concentre más rápido que el crecimiento económico.

Consiste en que la capacidad de producir inteligencia se concentre más rápido que la capacidad de nuestras sociedades para producir conocimiento. La gran división del siglo XXI quizá no será entre capitalismo y socialismo, entre Estado y mercado, o entre globalización y proteccionismo.

Será entre sociedades que producen inteligencia y sociedades que únicamente la consumen. Entre quienes diseñan el barco y quienes sólo pagan por subir. Entre quienes definen el rumbo y quienes aceptan la ruta calculada por otros.

La riqueza del futuro no estará determinada solamente por quién posea el capital. Estará definida por quién sea capaz de convertir conocimiento en inteligencia y esa inteligencia en prosperidad compartida.

La Odisea terminó cuando Ulises regresó a Ítaca. La nuestra apenas comienza. Porque el verdadero destino nunca fue construir máquinas más inteligentes. El verdadero destino debe ser construir una sociedad más inteligente gracias a ellas.

La historia todavía no está escrita. Y esa es, precisamente, la mejor noticia.