‘Serán detenidos sin importar el partido’: Harfuch garantiza investigación contra funcionarios

García Harfuch afirmó que desde el inicio de la administración 'se han detenido cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto''. (Foto: Presidencia)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este miércoles 27 de mayo que se detendrán y se investigarán a los funcionarios o exfuncionarios “sin importar el partido o el color”.

En conferencia de prensa, el funcionario de seguridad detalló que en lo que va de la actual administración se han detenido a 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre los que destacan siete presidentes municipales en funciones al momento de su aprehensión.

“Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que donde existan indicios y pruebas para quienes cometan delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos”, aseveró.

García Harfuch agregó que es importante que la ciudadanía sepa que se detendrán a funcionarios y exfuncionarios “sin importar el partido o color”.

“En estos casos están de todos los partidos”, recalcó.

Indicó también que se realizó el envío de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos en agosto y febrero de 2025 así como en enero de 2026; y se han asegurado casi 30 mil armas de fuego de las que el 78 por ciento proviene del país del norte.

“En esta acción fueron transferidos delincuentes de todos los cárteles y de todas las facciones de los grupos delictivos”, afirmó.

Agregó que, como parte de la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las tareas del Gabinete de Seguridad, se han incluido a mil 422 sujetos a la lista de Personas Bloqueadas con más de 4 mil millones de pesos.

Harfuch destaca reducción en homicidios

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este miércoles que el Gobierno mexicano ha logrado una reducción “sin precedente” en los homicidios dolosos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al reportar una disminución preliminar del 49 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

Durante la presentación de un balance de la estrategia de seguridad federal, el funcionario afirmó que “el promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país”.

“De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49 por ciento en el promedio diario nacional de homicidio doloso”, dijo el titular de la SSPC quien atribuyó esta tendencia al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y una mayor coordinación territorial.

Según el secretario, la estrategia de seguridad del Gobierno federal combina “inteligencia, investigación, operaciones y despliegue territorial permanente”, con revisiones diarias del gabinete de seguridad para identificar objetivos prioritarios y fenómenos delictivos en las zonas con mayores niveles de violencia.

García Harfuch afirmó que desde el inicio de la administración “se han detenido cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto”, lo que implica que ”haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz en la población”.

El informe ocurre en un contexto en el que la seguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones ciudadanas y tras años de cifras récord de homicidios vinculados al crimen organizado.

Con información de EFE