Pide Sheinbaum a empresarios no temer por nueva facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias

Claudia Sheinbaum destacó que ya se han inmovilizado miles de millones de pesos mediante la UIF y sostuvo que el bloqueo de cuentas es una herramienta clave para frenar el financiamiento del crimen organizado. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Ningún empresario” debe “temer” que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actúe políticamente fuera de la ley, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la facultad para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial ante indicios de lavado de dinero o terrorismo, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia, la mandataria defendió la decisión de la SCJN, argumentó que el objetivo es pacificar el país a través de garantizar que no haya lavado de dinero e informó que del 1 de octubre de 2024 a la fecha se han inmovilizado alrededor de 5 mil millones de pesos.

“Y ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo que no está dentro de la ley. La UIF nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario, empresaria, a nadie, que no esté implicado en lavado de dinero, nunca en la historia. Pero sí tenemos que tener las capacidades, el Estado mexicano. Y estamos dándole las capacidades que se requieren para poder disminuir al máximo la violencia generada por la delincuencia organizada. ¿Cuál es la forma más sencilla? Congelarles el dinero”, dijo.

Aseguró que antes los jueces otorgaban la suspensión automática y el dinero era retirado de las cuentas. “Entonces, ¿cuál es el objetivo?, pacificar el país, que no haya violencia. ¿Y cuál es la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero? Pues inmovilizando una cuenta que presuntamente tiene lavado de dinero. Y, ¿se pueden ir al juez? Claro que se pueden ir al juez, lo que ya no puede ser es que la suspensión inmediata, suspensión automática (y) sale todo el dinero de la cuenta. Y luego la UIF entonces ¿cuál es su papel?”, agregó.

El lunes, los ministros de la Corte, con seis votos contra tres, facultaron a la UIF, de la Secretaría de Hacienda, poder bloquear cuentas bancarias con actividad sospechosa sin orden judicial de por medio, lo cual, consideraron, no atenta contra la seguridad jurídica ni el derecho de propiedad.