El adiós de ‘don Memo’ Ochoa: Esta fue la calificación que recibió en su último Mundial con México

¿Cómo calificó la afición a Memo Ochoa? Así evaluaron su despedida de la Selección Mexicana. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Xinhua)

La ilusión mundialista terminó en el Estadio Banorte cuando la Selección Mexicana perdió ante Inglaterra. Pero tras la eliminación, es momento de hacer un balance de los protagonistas, en especial de las figuras históricas y las nuevas joyas del equipo.

Una de las imágenes más desgarradoras que dejó la eliminación fue el llanto de Guillermo ‘Memo’ Ochoa en la cancha, despidiéndose del que fue su sexto y último Mundial.

Sin embargo, la evaluación de la afición sobre su desempeño contrasta con la nostalgia de su adiós.

De acuerdo con una encuesta nacional de El Financiero, Ochoa no logró colarse entre los jugadores mejor calificados del certamen. El reconocimiento en el arco se lo llevó el portero Tala Rangel, quien obtuvo una destacada calificación de 8.6 por parte de los aficionados.

El resto de los jugadores del plantel, grupo en el cual se incluye al veterano guardameta de los seis mundiales, recibieron calificaciones de 8 para abajo.

¿Quiénes fueron los jugadores favoritos para la afición mexicana este Mundial 2026?

A pesar de la caída, la afición mexicana no fue del todo severa con el rendimiento global. La Selección Mexicana se despidió del torneo con una calificación general de 8.5.

En el plano individual, Julián Quiñones se consolidó como el gran ídolo de este mundial 2026. Fue el jugador mejor calificado con un 9.3 y el favorito absoluto del 29 por ciento de la afición.

Le siguieron muy de cerca el incombustible Raúl Jiménez con 8.9 (favorito del 10 por ciento) y el “niño maravilla” Gilberto Mora con 8.8 (favorito del 15 por ciento).

¿Javier Aguirre se despide de la Selección Mexicana reprobado?

El director técnico Javier Aguirre se despide de la Selección Mexicana con una modesta calificación de 7.9. Ahora cede oficialmente el puesto a la leyenda Rafa Márquez para el próximo ciclo.

Por ahora, tocará lamerse las heridas y mirar hacia el futuro con una base de jóvenes que, bajo el nuevo mando de Rafa Márquez, intentarán devolvernos la esperanza de alcanzar ese siempre esquivo quinto partido hasta 2030.

En tanto, como ya es costumbre, los incondicionales mexicanos se llevaron el aplauso con una calificación de 8.6 y superaron al propio equipo, como la afición mejor evaluada.

Además, a sus 60 años, el Estadio Azteca volvió a ser historia y se consagró como el primer inmueble en albergar tres Copas del Mundo y la sede más antigua de todo el torneo.