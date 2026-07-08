¿Qué es la constancia tipo E para exentar la verificación vehicular? Así hay que tramitarla

¿Qué documentos necesitas para tramitar la constacia tipo E en la CDMX y el Edomex? (Cuartoscuro).

¿La verificación vehicular te da dolores de cabeza? Te tenemos buenas noticias, ya que existe un documento con el que puedes exentar ‘la prueba’ en el Estado de México y Ciudad de México, pero no es para cualquier auto. Además, ya no estarás sujeto al Hoy No Circula.

Se trata de la constancia tipo E, que se otorga a los autos eléctricos e híbridos. Según el portal ciudadano del Edomex, el documento se expide como parte de las políticas públicas en materia de calidad del aire para la reducción o eliminación de emisiones contaminantes a la atmósfera por el escape.

La constancia tipo E se otorga de manera gratuita y se detalla la vigencia según el tipo de auto:

Autos eléctrico: Vigencia Permanente

Auto híbrido eléctrico: Vigencia de 8 años, con posibilidad de renovación.

Auto híbrido enchufable: Vigencia de 8 años, con posibilidad de renovación.

¿Cómo tramitar la constancia tipo E en la CDMX?

Si quieres traminar la constancia tipo E en la CDMX, puedes hacerlo de manera presencial y acudir a los Centros de Verificación Vehicular para solicitar la constancia Tipo Exento 2.

Deberás revisar la lista de vehículos y verificar si se encuentra dentro de los candidatos para obtener el holograma.

En caso de seguir adelante con el trámite, debes reunir estos documentos:

Cartilla de Servicio Militar, credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o licencia para conducir en original y copia.

Documento mediante el cual se acredite la primera enajenación del vehículo. Original y copia.

Tarjeta de circulación de la entidad en la que se encuentre registrado. Original y copia.

Deberás entregar los documentos para que sean revisados y si too está en orden, te darán respuesta inmediada. Te enregarán en ese momento tu holograma para que lo pegues en el vehículo. Además, se te dará un certificado de vigencia indeterminada.

¿Cómo tramitar la constancia tipo E en el Edomex?

En el Edomex, el trámite es un poco distinto, ya que deberás agengar un cita e imprimir el formato de esta.

Después acudirás al Centro de Verificación o Tercero Aautorizado que te quede más cerca de casa. Llega con 15 minutos de anticipación.

Entrega original y copia de los mismos documentos que de solicitan en la CDMX. El personal los va a digitalizar y los va a validar.

Si todo está en orden, se enviará la impresión del holograma, que se coloca en la esquina superior derecha del parabrisas.