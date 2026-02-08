¿Los autos híbridos se quedan sin placa verde? Estos modelos pierden beneficios en verificación y tenencia

Los autos híbridos suaves tendrán que someterse a la verificación vehicular.

¿Tu auto híbrido ya no librará la verificación 2026, el pago de tenencia ni el Hoy No Circula? La Ciudad de México anunció nuevas medidas para los autos ‘mild-hybrid’ con placas de CDMX que eliminan beneficios como la ‘placa verde’ y el holograma exento doble cero (00).

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México publicó el Aviso del Programa de Verificación Vehicular obligatorio para el primer semestre de 2026 en la Gaceta Oficial. Ese documento señala los ajustes en la verificación entre los que destaca la reducción de 8 a 6 años del holograma doble cero para los autos híbridos convencionales e híbridos enchufables.

Esta medida implica que tendrás que pagar antes la tenencia y verificación, así como dejar guardado tu auto si le toca el Hoy No Circula o el Doble Hoy No Circula en caso de una contingencia ambiental.

¿Qué carros serán afectados y a partir de cuándo? Estas son claves para conocer las modificaciones al programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre de este año en CDMX.

¿Qué autos ya no se consideran de bajas emisiones y deben pagar tenencia en CDMX?

Los principales carros afectados son los vehículos mild-hybrid electric o microhíbridos. A partir de este año, todos esos vehículos se consideran como autos de emisiones regulares, así cuenten con un apoyo eléctrico.

Tal vez te preguntes…

¿Cuáles son los autos ‘mild-hybrid’?

Los vehículos mild-hybrid electric son aquellos que combinan “fuentes de energía eléctrica y de gasolina, en el cual su motor de combustión interna es el único que participa en el proceso de propulsión”, según explica la Secretaría de Medio Ambiente de CDMX.

De acuerdo con Bloomberg, algunas armadoras apostaron por los mild-hybrid, también conocidos como vehículos híbridos suaves, ante la caída en ventas de los autos con motores convencionales y eléctricos.

Porsche y Mercedes fueron algunas de las compañías que comenzaron con la tendencia de los vehículos híbridos suaves con la finalidad de incorporar motores con tecnología V8 con ayuda eléctrica.

En la Ciudad de México, al menos hasta el año pasado, la mayoría de autos que tuvieran un mínimo impulso eléctrico aplicaban para la placa verde y estaban exentos del Hoy No Circula por 8 años.

La CDMX presentó su calendario de verificación vehicular para 2026. (Cuartoscuro)

¿Tienes un auto mild-hybrid en CDMX y ya está emplacado? Esto tienes que saber

La medida para excluir a los coche mild-hybrid de los beneficios de la placa verde y el holograma doble cero aplica para los modelos que se somenterán a la verificación vehicular por primera vez.

¿Qué significa esto? Que si ya tienes tu placa verde de CDMX y el holograma exento, mantienes tus derechos hasta que te toque el cambio de calcomanía.

Si a partir de este año compras un coche nuevo considerado como mild-hybrid, tendrás los beneficios de todo vehículo nuevo, así que durante dos años tendrás acceso al holograma doble cero, aunque sin la placa verde.

Baja la vigencia del holograma exento para autos híbridos en CDMX a partir de 2026

Si tienes un auto híbrido convencional o híbrido enchufable, que dependen más del motor eléctrico en comparación con los mild-hybrid, debes saber que aún tendrás derecho a la placa verde, así como al holograma doble cero, aunque su vigencia bajará de 8 a 6 años, con posibilidad de un año adicional de renovación.

Los coches híbridos que aún contarán con la placa verde son aquellos que registran emisiones de contaminantes máximas de 0.045 a 0.108 gramos por kilómetro de hidrocarburos no metano, y se dividen en categorías 1 y 2:

Categoría 1 : Plug In Hybrid Electric Vehicle (híbridos enchufables), con dos fuentes de energía, donde la energía eléctrica es la principal fuente de propulsión del auto. Su batería incorporada obtiene la energía desde una toma de corriente o el motor de combustión interna ayuda a alimentar el banco de baterías.

: Plug In Hybrid Electric Vehicle (híbridos enchufables), con dos fuentes de energía, donde la energía eléctrica es la principal fuente de propulsión del auto. Su batería incorporada obtiene la energía desde una toma de corriente o el motor de combustión interna ayuda a alimentar el banco de baterías. Categoría 2: Hybrid Electric Vehicle (híbridos convencionales), con dos fuentes de energía, en el cual la energía eléctrica permite la propulsión sin combustión en periodos donde no se requiere de la máxima potencia.

Entre los cambios a la verificación vehicular en CDMX, uno de los puntos destacados es que los autos eléctricos en la Ciudad de México permanecen sin modificaciones, y tendrán derecho a la placa verde y al holograma doble cero permanentemente.

Los autos que reciben carga eléctrica para su funcionamiento serán de los principales beneficiarios por la placa verde en la CDMX. (Bloomberg)

Lista de autos exentos del Hoy No Circula y con placa verde en CDMX

Tras las modificaciones al programa de verificación vehicular obligatoria en CDMX, la lista de vehículos candidatos al holograma exento en la Ciudad de México cambió.

A corte del martes 3 de febrero, son 724 los modelos de coches que pueden obtener la placa verde y el holograma doble cero. Puedes consultar el Listado de vehículos candidatos al holograma exento en este enlace.

Calendario de verificación vehicular en CDMX para este 2026

¡Toma precauciones! Si aún no verificas tu auto aún estás a tiempo. Conoce las fechas para hacer el trámite en CDMX según tu terminación placa y engomado para la primera mitad del año:

Engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6: Enero y febrero .

. Engomado rosa y terminación de placa 7 u 8: Febrero y marzo .

. Engomado rojo y terminación de placa 3 o 4: Marzo y abril .

. Engomado verde y terminación de placa 1 o 2: Abril y mayo .

. Engomado azul y terminación de placa 9 o 0: Mayo y junio.

Con información de Bloomberg.