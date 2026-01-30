Este sedán eléctrico redefine el lujo desde el silencio.

Volvo continúa su ruta hacia la electrificación total con el ES90, un sedán grande que hereda el lugar del S90, pero se construye desde una lógica completamente distinta. La marca dejó atrás los motores a combustión en este modelo y adopta una nueva plataforma específica para vehículos eléctricos. El resultado es un producto de dimensiones generosas, con enfoque en confort, tecnología y eficiencia, que busca posicionarse como una alternativa escandinava en el competido segmento de lujo.

Volvo ES90

A nivel de diseño, el ES90 conserva la sobriedad que caracteriza a Volvo, pero adapta proporciones distintas gracias a su configuración eléctrica. El cofre es más corto, la cabina está adelantada y la caída del techo más pronunciada. El frente mantiene la identidad de la marca con faros tipo “martillo de Thor”, pero ahora integrados a un conjunto más limpio. La parrilla está cerrada y las superficies fluyen sin exageraciones. Desde algunos ángulos, recuerda al Polestar 2, aunque con una ejecución más elegante y menos deportiva.

Volvo ES90

Por dimensiones, entra en competencia directa con modelos como el BMW i5, el Mercedes EQE o incluso el Lucid Air. Mide alrededor de cinco metros de largo y ofrece una presencia sólida, aunque sin recurrir a artificios. Los rines, el diseño de las calaveras y la integración de sensores y cámaras denotan un enfoque sobrio, casi minimalista, pero bien ejecutado.

El interior es una declaración de principios. No hay ostentación ni sobrecarga visual. Los materiales combinan madera, telas recicladas y detalles metálicos con un diseño escandinavo que prioriza el orden y la funcionalidad. La pantalla vertical al centro domina el tablero, con sistema Google integrado, controles simples y buena velocidad de respuesta. El cuadro de instrumentos digital es pequeño, pero claro, mientras que el head-up display aporta buena información sin distracciones.

Volvo ES90 interiores

Destacan la comodidad de los asientos, la calidad del sistema de audio Bowers & Wilkins y la atmósfera general del habitáculo. En segunda fila hay espacio más que suficiente para piernas y cabeza, además de una sensación de aislamiento acústico destacable. Las salidas de aire, las cortinas eléctricas y los materiales empleados refuerzan la idea de lujo racional.

Volvo ES90

A nivel técnico, la versión que manejamos en esta primera toma de contacto llevaba tracción trasera, un solo motor eléctrico y un enfoque claramente dirigido a la eficiencia. La potencia no es el principal atributo del ES90, sino la entrega progresiva, la suavidad de marcha y el aislamiento. En ciudad y carretera destaca por lo silencioso, por la calidad de marcha y por cómo filtra imperfecciones sin rigidez innecesaria.

No busca ser un sedán deportivo ni lo pretende. El control de carrocería es correcto y suficiente para ritmos tranquilos o moderados, pero no invita a la conducción dinámica, aunque hay versiones más potentes que podrían apuntar en esa línea. Lo suyo es ofrecer un viaje sereno, fluido y sin sobresaltos. Y lo consigue.

Volvo ES90

Durante la prueba no se revelaron cifras concretas de autonomía o batería, pero se espera un paquete cercano a los 100 kWh, con rangos competitivos en el entorno de los 700 km. La carga rápida estará disponible y el sistema es compatible con actualizaciones inalámbricas. El sistema de asistencia a la conducción es de los más avanzados de la marca, aunque aún no se confirma si integrará capacidades de conducción manos libres en mercados fuera de China.

Volvo ES90

El ES90 no pretende revolucionar el segmento con potencia o dinamismo. Lo hace con coherencia, con una lectura distinta del lujo y con una propuesta clara para quienes buscan comodidad, tecnología y sostenibilidad sin estridencias. Volvo ha redefinido su buque insignia sin perder su identidad.

