CDMX exentará tenencia a autos de hasta 638 mil pesos: ¿A partir de cuándo?

El Gobierno de la CDMX prevé recaudar hasta 4 mil 500 millones de pesos más con la medida sobre la tenencia vehicular.

¡Guarda la cartera! El Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada anunció este jueves 4 de diciembre que ampliará el tope del valor de los autos que pueden acceder al subsidio del 100 por ciento en el pago de la tenencia vehicular, pasando del límite actual de 250 mil pesos a 638 mil pesos con IVA.

Esta propuesta está incluida en el Paquete Económico que la jefa de Gobierno envió la semana pasada al Congreso de la Ciudad de México para su discusión y eventual aprobación.

De acuerdo con el Gobierno capitaino, el aumento representa el primer ajuste significativo desde 2012, año en que el tope del subsidio se había mantenido sin cambios.

La falta de ajuste en el tope para acceder a la exención provocó que muchas personas optaran por emplacar sus vehículos en Morelos, donde solo se pagan refrendos.

Según la administración de Clara Brugada, la recaudación para 2026 se estima en 4 mil 582 millones de pesos, tomando en cuenta el nuevo umbral del valor vehicular.

Tenencia vehicular en CDMX: ¿Cuál será el nuevo límite en 2026 y a partir de cuándo?

Límite actual (2025): 250 mil pesos con IVA

con IVA Nuevo límite (2026): 638 mil pesos con IVA (equivalente a 550 mil pesos sin IVA)

No obstante, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 se incluye un candado: “que la exención deberá aplicar en el primer trimestre del próximo año para tener recursos frescos, junto con el predial, para hacer frente a los gastos que tiene la ciudad”.

Por esta razón, dicha medida entrará en vigor para el ejercicio fiscal 2026, es decir, el beneficio aplicará únicamente dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2026.

Con este ajuste, más automovilistas podrán obtener la exención del pago de tenencia, siempre y cuando cumplan con el requisito principal: pagar el refrendo 2026, cuyo costo será de 760 pesos.