Secretaría de Administración y Finanzas entrega al Congreso el Paquete Económico 2026 de CDMX

Este viernes, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó el Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México al Congreso capitalino.

La Secretaría de Administración y Finanzas tiene el compromiso de seguir impulsando finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para la Ciudad de México.

En este contexto, el Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México es una propuesta que impulsa la inversión pública y refrenda el combate a las desigualdades en beneficio de las y los capitalinos.

Bajo estos principios, se trata de un Paquete Económico con las siguientes características:

Es un presupuesto responsable, prudente y austero que combate las desigualdades, lo que se refleja en una asignación de 23 mil 501 mdp en Subsidios y Programas Sociales. Es un presupuesto localista donde la jefa de Gobierno propone un incremento de 7.5% en el Presupuesto de las Alcaldías, privilegiando el fortalecimiento de la infraestructura urbana con más de 1 mil 800 mdp. Se propone un incremento de 31.2% en la Inversión Pública con un monto de 57 mil 910.8 mdp. Esta propuesta es posible gracias a los recursos del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) que se constituyó en marzo de este año y que se estima recaude 10 mil millones de pesos en 2026.

Disminuyendo la deuda en términos reales, la Ciudad impulsa una inversión histórica que se verá reflejada en:

Movilidad, con 43 mil 749 mdp y un incremento de 13% anual.

Obras, con 18 mil 600 mdp, que significa 5 mil 100 millones de pesos más que lo aprobado en 2025 y un incremento de 37.8%.

Agua, con 19 mil mdp, lo que implica 4 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado en 2025 y un incremento de 26.7%.

Se proponen aumentos en los presupuestos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México 4.9%, 7.0% y 6.7%, respectivamente.

El Paquete Económico 2026 es una propuesta sustentable.

Se propone un incremento de 20.4 por ciento a la Secretaría del Medio Ambiente, en el que se destaca el Programa Altépetl Bienestar, la protección del suelo de conservación y el apoyo a comunidades rurales dedicadas al cuidado del medio ambiente.

Se reafirma el compromiso de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, con el Bienestar Animal, al proponer una asignación de 69 millones de pesos para campañas de vacunación, esterilización y adopción, así como para la construcción de hospitales y albergues veterinarios.

Es un Paquete Balanceado, donde se propone un Plan de Simplificación y Cumplimiento con Beneficios Fiscales que promueve la cultura contributiva y amplía la base de contribuyentes. Este Programa consiste en:

La continuidad durante 2026 del Programa de Licencia Permanente, que registra una alta aceptación por parte de la ciudadanía, con 1 millón 456 mil 511 licencias permanentes emitidas al 27 de noviembre de 2025, superando ampliamente el estimado de 1 millón de licencias que se tenían previstas al inicio, lo que refleja con resultados el éxito del Programa. Se mantiene el costo de la Licencia Permanente en 1,500 pesos. Es decir, no hay incremento respecto a 2025. Un nuevo Programa de Regularización respecto a adeudos de Predial, Agua y Multas de Tránsito. La actualización del tope al subsidio para la Tenencia Vehicular a 550 mil pesos a valor factura antes de IVA.

Este Paquete Económico 2026 que presenta la Secretaría de Administración y Finanzas, por encargo de la jefa de Gobierno, garantiza el bienestar de las y los capitalinos, con un amplio sentido social, atendiendo las necesidades y disminuyendo las brechas; al mismo tiempo, garantiza una estrategia de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles que permite cumplir con los compromisos y acciones necesarias para que la Ciudad de México continúe siendo la mejor ciudad del mundo.