Recortan suministro de agua en CDMX: ¿Qué alcaldías serán afectadas y a partir de cuándo?

Estas alcaldías sufrirán interrupciones en el suministro de agua estos días. (Foto: El Financiero)

Saca las cubetas. El gobierno de la Ciudad de México anunció esta semana que algunas alcaldías tendrán recortes en el suministro de agua debido a trabajos de mantenimiento en la red que abastece la capital.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de al menos cinco alcaldías que el suministro se vería afectado y que podría restablecerse hasta el sábado 29 de noviembre.

La dependencia indicó que los trabajos comenzaron desde la semana pasada en alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, sin embargo, los siguientes dos días los recortes continuarán.

¿Qué alcaldías de CDMX tiene recorte en suministro de agua?

A través de varios mensajes en redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México indicó que al menos cinco alcaldías continuarán con recortes en el suministro de agua por trabajos de mantenimiento.

Estas son las alcaldías con recortes en el suministro de agua:

Xochimilco

En la alcaldía Xochimilco, el equipo técnico de SEGIAGUA llevará a cabo la sustitución de una válvula de 12 pulgadas en la calle Escudo Nacional esquina Altavista, colonia Olivar Santa María, Tulyehualco, Tláhuac.

Para este trabajo se requiere la suspensión en la operación de las Plantas Potabilizadoras R-11 y Escudo Nacional 2 a partir de las 11:00 horas.

La dependencia capitalina indicó que se prevé una interrupción temporal en el servicio de agua potable en las colonias Olivar Santa María, San Felipe, Nativitas y Centro de Tulyehualco.

Los trabajos de mantenimiento comenzarán este viernes 28 de noviembre a las 11:00 de la mañana y se prevé que el servicio quede restablecido este mismo día a las 3:00 de la tarde.

Tláhuac

En esta alcaldía, personal técnico de la dependencia realizará trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora La Caldera a partir del miércoles a las 9:00 de la noche, por lo que suspenderá su operación.

Se prevé una interrupción del servicio en el Pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl.

Aunque se informó que el servicio se restablecería el jueves, la dependencia indicó este viernes que los trabajos en la Planta Potabilizadora continúan y que el recorte duraría hasta el sábado.

“Se prevé restablecer el suministro en el Pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl el sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas al finalizar las labores correspondientes”, indicó.

Cuajimalpa

En Cuajimalpa, equipo técnico de SEGIAGUA realizará trabajos de mantenimiento en la planta de bombeo El Cartero, por lo que se afectará el llenado de los tanques que abastecen la demarcación.

Se prevé una interrupción temporal en el servicio de agua potable en toda la alcaldía Cuajimalpa.

Los trabajos de mantenimiento comenzarán este viernes a partir de las 3:00 de la tarde. El suministro será restablecido al finalizar las labores correspondientes alrededor de las 5:00 de la mañana de este sábado 29 de noviembre.

Gustavo A. Madero

En la GAM, personal técnico de SEGIAGUA realizará trabajos de mantenimiento y mejora del tanque GM5, por lo que se prevé una disminución del servicio en las colonias Arboledas, Palmatitla y Casilda.

El suministro será restablecido este viernes 28 de noviembre a las 8:00 de la noche al finalizar las labores correspondientes.

Sin embargo, esta mañana se informó que el equipo técnico concluyó los trabajos de mantenimiento y mejora del tanque GM5, por lo que el servicio de suministro de agua quedó restablecido.

Iztapalapa

En esta alcaldía, personal técnico realizará trabajos de sustitución de una tubería en la calle Prof. Otilio Montaño, en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacan.

Se prevé una interrupción del servicio en el Pueblo de Santa María Aztahuacan y en la Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacan.

Los trabajos comenzaron el jueves 27 de noviembre a las 8:00 de la mañana y se prevé que el suministro de agua quede restablecido este viernes 28 de noviembre a las 8:00 de la noche al finalizar las labores correspondientes.

El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.