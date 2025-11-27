Todo lo que debes saber para ir a la Noche de las Estrellas 2025 en CDMX

La Noche de las Estrellas 2025 llega a las Islas de CU en Ciudad de México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, UNAM).

La Noche de las Estrellas 2025 está por regresar a la Ciudad de México y lo hará con una edición que promete una experiencia científica, artística y tecnológica sin precedentes volverá a reunir a miles de asistentes en un ambiente pensado para aprender, sorprenderse y disfrutar del cielo nocturno.

Con el lema 'Entre estrellas y átomos: Ciencia y tecnología cuánticas‘, la edición 2025 conectará los misterios del universo con el mundo subatómico, acercando al público a conceptos como superposición, incertidumbre y física cuántica a través de talleres, conferencias, observaciones y espectáculos.

¿Cuándo es la Noche de las Estrellas 2025 en CDMX? Fecha, sede y costo

Las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM es la sede de la Noche de las Estrellas 2025 en CDMX. Se realizará el sábado 29 de noviembre de 2025 a partir de las 15:00 hrs. (tiempo local).

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Sábado 29 de noviembre de 2025 Horario: 15:00 a 22:00 horas

15:00 a 22:00 horas Sede: Islas de Ciudad Universitaria (UNAM)

Islas de Ciudad Universitaria (UNAM) Costo: Entrada gratuita

¿Qué puedes esperar de la Noche de las Estrellas 2025 en CU?

Este evento, que es impulsado por el Instituto de Astronomía de la UNAM, es ideal para familias, estudiantes, docentes y amantes de la ciencia. Durante toda la jornada encontrarás:

Más de 100 telescopios disponibles para observación guiada.

disponibles para observación guiada. Planetarios móviles con proyecciones didácticas.

con proyecciones didácticas. Conferencias de expertos en astronomía, física cuántica y divulgación.

en astronomía, física cuántica y divulgación. Talleres interactivos para todas las edades.

para todas las edades. Espectáculo de drones , música en vivo y actividades artísticas.

, música en vivo y actividades artísticas. Homenaje especial a Julieta Fierro.

Programa cultural Noche de las Estrellas 2025 – Escenario principal

A continuación puedes revisar el programa completo del escenario cultural, ideal para planear tu visita según tus horarios preferidos y las actividades que quieras presenciar:

Nota: Habrá interpretación de Lengua de Señas Mexicana (LSM) de 18:30 a 20:00 h.

Conferencias de astronomía – Programa Vía Láctea

Antes de revisar los horarios, ten en cuenta que estas charlas están dirigidas a estudiantes, aficionados y público general. Todas están impartidas por investigadores de primer nivel.

Programa Vía Láctea:

Este segundo bloque de conferencias complementa la oferta educativa y permite explorar fenómenos galácticos, astrofísicos y proyectos científicos internacionales.

Programa Andrómeda:

El cartel oficial: el Gato de Schrödinger como símbolo cuántico

El cartel de este año destaca por su diseño inspirado en el célebre experimento mental del Gato de Schrödinger. La silueta felina aparece envuelta en trazos ondulatorios, patrones cuánticos y destellos de luz que evocan conceptos centrales de esta rama de la física: dualidad, probabilidad e incertidumbre.

Este emblema resume la intención del evento: mezclar ciencia y arte para acercar al público al fascinante mundo cuántico.

Homenaje a Julieta Fierro en la Noche de las Estrellas 2025

La edición de este año será especialmente emotiva por el homenaje póstumo a Julieta Norma Fierro Gossman (1948 – 2025), una de las divulgadoras científicas más queridas de México.

Su enorme labor en la UNAM, en medios de comunicación, para las ciencias y en la enseñanza de la astronomía será reconocida en un acto dedicado a celebrar su legado en la institución.