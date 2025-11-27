Nominados de la semana 7 en ‘La Granja VIP’ HOY: ¿Quiénes están en riesgo de eliminación?

Ellos son los nominados de 'La Granja VIP' en la semana 7 del reality show. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

La tensión incrementa entre los participantes de La Granja VIP conforme se acerca el día de eliminación dentro del reality show y el proceso de nominación solo complica la relación de los granjeros.

Especialmente con Fabiola Campomanes, quien se molestó porque los ‘amigos’ de Sergio Mayer Mori lo ‘abandonaron’, además pidió salir de la competencia si en algún momento eliminan a Lis Vega.

Para la semana 7 del programa de TV son 4 los nominados sin importar que pase durante La Salvación y La Traición, a menos que se modifiquen las reglas para que nuevamente suceda una doble traición.

Kim Shantal está nominada por segunda semana consecutiva en 'La Granja VIP': (Cortesía TV Azteca)

¿Quiénes son los nominados de la semana 7 de ‘La Granja VIP’?

Una de las dinámicas de La Granja VIP es El Legado, el cual otorga un último beneficio al expulsado de la semana para nominar a uno de sus compañeros.

El eliminado 6 de La Granja VIP fue Kike Mayagoitia y él decidió integrar a la lista de granjeros en riesgo de salir del reality a Fabiola Campomanes, siendo la primera de la semana.

El segundo de los granjeros con peligro de expulsión fue Kim Shantal, quien perdió El Duelo en contra de Alfredo Adame el pasado martes.

La lista momentánea se completó luego de La Asamblea, donde los participantes nominaron cara a cara y los dos más votados fueron Alberto del Río ‘El Patrón’ y la actriz Lis Vega.

Ellos son los granjeros con posibilidad de convertirse en el siguiente eliminado de la competencia:

Lis Vega

Alberto del Río ‘El Patrón’

Fabiola Campomanes

Kim Shantal

Sin embargo, Lis Vega no puede participar en la salvación porque fue ‘castigada’ por La Bea gracias al beneficio del huevo dorado.

¿Quién voto por quién en las nominaciones de ‘La Granja VIP’ de la semana 7?

En La Asamblea, los participantes de La Granja VIP designan, uno a uno, a quien desean otorgar su voto para poner en riesgo de eliminación a sus compañeros.

En la semana 7 los granjeros pudieron elegir a dos de los concursantes en lugar de a uno. Así voto cada uno de ellos el pasado miércoles:

César Doroteo votó por ‘El Patrón’ y Lis Vega

La Bea votó por ‘El Patrón’ y Lis Vega

Eleazar Gómez votó por ‘El Patrón’ y Lis Vega

Lis Vega votó por Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame

Sergio Mayer Mori votó por ‘El Patrón’ y Alfredo Adame

Kim Shantal votó por ‘El Patrón’ y Lis Vega

Fabiola Campomanes votó por Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez

‘El Patrón’ votó por Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame

Alfredo Adame votó por Sergio Mayer Mori y Lis Vega

¿Quiénes son los eliminados de ‘La Granja VIP’ y qué participantes quedan en la competencia?

Actualmente, son 7 los participantes de La Granja VIP que ya abandonaron la competencia (incluida la salida voluntaria de Lola Cortés).

Y la lista queda de la siguiente manera:

Carolina Ross (primera eliminada)

Sandra Itzel (segunda eliminada)

Omahi (tercer eliminado

Jawy Méndez (cuarto eliminado)

Lolita Cortés (abandona voluntariamente)

Manola Díez (quinta eliminada)

Kike Mayagoitia (sexto eliminado)

Y los participantes que se mantienen en el reality show son: