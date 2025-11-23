Sexto eliminado de ‘La Granja VIP’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la gala del reality?

Los participantes de 'La Granja VIP' se enfrentaron a la sexta gala de eliminación. (Fotoarte El Financiero/Cortesía TV Azteca)

Los participantes de La Granja VIP se enfrentan a una gala de eliminación más con 5 granjeros en riesgo de salir luego de la doble traición en la semana 6 del reality show.

Tras la salvación de Sergio Mayer Mori, decidió subir a la placa a Eleazar Gómez, apodado el ‘eterno nominado’, y a consecuencia del cambio de reglas anunciado por Adal Ramones, él también puso en riesgo a César Doroteo ‘Teo’.

La doble traición entre los granjeros ocurrió en medio de una pelea que tiene como protagonistas a Gómez y a ‘Teo’.

La discusión comenzó cuando el actor de telenovelas encaró al creador de contenido y lo señaló por “jugar sucio” dentro de La Granja VIP y de llamarlo mentiroso.

Por si los adjetivos no fueran suficientes, Gómez aseguró que el influencer no representa a la comunidad LGBT+, la cual está a favor del famoso que estuvo en la cárcel a consecuencia de violencia contra su expareja.

Kim Shantal está nominada en la semana 6 de 'La Granja VIP': (Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora inicia la gala de eliminación de ‘La Granja VIP’?

La sexta eliminación de La Granja VIP ocurre este domingo 23 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Antes del inicio del programa de TV, se realiza una recopilación de los momentos más destacados de la semana en el preshow, que comienza a las 7:30 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO la eliminación de ‘La Granja VIP’?

La transmisión de La Granja VIP tiene diferentes maneras de seguirse completamente en vivo y son las siguientes:

Canal Azteca UNO en TV Abierta

APP de TV Azteca

Redes sociales oficiales del reality show

Actualizaciones de lo más destacado de la emisión en El Financiero Entretenimiento

Además, se anunció la extensión de tiempo para el acceso gratuito a la transmisión 24/7 de La Granja VIP, mismo que continúa habilitado.

Eleazar Gómez es uno de los participantes de 'La Granja VIP' más nominados de la temporada. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Quiénes son los nominados de ‘La Granja VIP’ en la semana 6?

Después de La Salvación y La Traición, los nominados de La Granja VIP para la semana 6 quedaron de la siguiente manera:

Kim Shantal (a consecuencia del Legado de Manola Díez)

Kike Maygoitia (en riesgo de eliminación por el beneficio del huevo dorado)

Alfredo Adame (mayor votado en La Asamblea de La Granja VIP)

Eleazar Gómez (por La Traición)

César Doroteo ‘Teo’ (por la Traición)

¿Cómo votar por los nominados de ‘La Granja VIP’?

La votación por los nominados de La Granja VIP es exclusivamente de manera digital en la página web https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota o en la aplicación oficial del reality show.

Los pasos para emitir tus votos en ambas plataformas es muy similar, pues tanto en el sitio como en la app se desglosa un listado con los granjeros en riesgo de eliminación.

Una vez ahí, debes sumar tus votos por tu o tus participantes favoritos y distribuirlos de la manera deseada.

Al final existe una opción para contestar una encuesta y recibir 10 votos extra para La Granja VIP, recuerda que solo se puede realizar este proceso una vez al día.

¿Quiénes son los eliminados de ‘La Granja VIP’?

Los eliminados de La Granja VIP son los siguientes (ya contando la salida voluntaria de Lola Cortés):