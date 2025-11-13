Nominados de la semana 5 en ‘La Granja VIP’ HOY: ¿Quiénes están en riesgo de eliminación?

Ellos son los nominados de 'La Granja VIP' en riesgo de convertirse en el quinto eliminado del reality show. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro/TVAzteca)

Otra semana, otra lista de nominados en La Granja VIP: Los granjeros en riesgo de expulsión para la semana 5 del reality show son 3 debido a La Salvación.

Los participantes de La Granja VIP perdieron a dos integrantes ‘de golpe’ tras la salida de Lolita Cortés por un problema grave de ansiedad y ataques de pánico, así como la eliminación de Jawy.

Aunque todavía falta La Traición, donde uno de los actuales nominados queda fuera de peligro y otro más se suma a la lista.

Sergio Mayer Mori obtuvo la salvación en la semana 5 de 'La Granja VIP'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quiénes son los nominados de ‘La Granja VIP’ en la semana 5?

El primer nominado de la semana fue Eleazar Gómez gracias al Legado de Jawy, que estaba destinado a Lolita Cortés en primera instancia.

El Duelo enfrentó a Lis Vega y a Alfredo Adame, quienes deslizaron unas pelotitas por una pared para atinarlas en distintos compartimentos.

El perdedor del juego fue la actriz Lis Vega, que se convirtió en la segunda granjera nominada de la semana.

Durante La Asamblea, la dinámica de la tentación dejó a Manola Díez y a Sergio Mayer Mori en la lista de posibles eliminados, sin embargo, el hijo de Sergio Mayer se salvó en el reto.

Así se completó la lista de manera temporal y quedó de la siguiente manera:

Manola Díez

Lis Vega

Eleazar Gómez

Además, cabe destacar que Fabiola Campomanes consiguió un beneficio con el cual no puede quedar nominada bajo ninguna circunstancia.

Fabiola Campomanes tiene inmunidad durante la semana 5 de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quién votó por quién en La Asamblea de la semana 5 de ‘La Granja VIP’?

La Asamblea es uno de los momentos más tensos de la semana, pues es cuando los granjeros se posicionan frente a otro para darle los motivos por los cuales quieren que se vayan del reality show.

Estos fueron los granjeros que recibieron votos junto con aquellos que los nominaron:

Manola Díez

La Bea

Lis Vega

Alberto del Río ‘El Patrón’

César Doroteo ‘Teo’

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Alberto del Río ‘El Patrón’

Kim Shantal

Kike Mayagoitia

Alberto del Río ‘El Patrón’

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Manola Díez votaron por Fabiola Campomanes, pero por su beneficio quedó fuera de riesgo.

Eleazar Gómez está nominado en la semana 5 de 'La Granja VIP' a consecuencia de 'El Legado' que dejó Jawy. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cómo votar en ‘La Granja VIP’?

Para poder votar en La Granja VIP se debe ingresar a la página www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota, donde aparece la lista de participantes en riesgo de eliminación.

En el sitio web distribuyes tus votos entre varios (o se los das todos a tu granjero favorito, como desees) y al final se activa la opción “enviar”.

La alternativa es en la aplicación de Azteca, donde debes entrar a la pestaña de ‘La Granja VIP’ y nuevamente sale el listado y repite el proceso.

Hasta abajo de la lista, aparece la opción de dar 10 votos más a cambio de contestar una encuesta y en redes se explica cómo otorgar hasta 60 votos en La Granja VIP de manera ‘legal’.

¿Quiénes quedan en ‘La Granja VIP’?

Tras el abandono de Lola Cortés y la salida de otros 4 granjeros, la lista de participantes de La Granja VIP queda de la siguiente manera: