Sergio Mayer Mori comparte cómo se sintió al enterarse de que iba a ser papá a los 17 años: ‘Yo no quería’

Recientemente se conocieron algunos detalles en la vida de Sergio Mayer Mori; su adicción a las drogas gracias a su mamá, Bárbara Mori, es una de ellas, pero también habló de su paternidad y, reveló, algunos detalles de cuando se enteró de que su entonces pareja, Natália Subtil, estaba embarazada.

En el podcast de Sergio Mayer, Políticamente Imprudente, su hijo se confiesa sobre diversos temas, y uno de ellos es la relación con su hija Mila, de 8 años, producto de su breve noviazgo con la modelo Natália Subtil, quien le lleva 11 años.

Sergio Mayer Mori se enteró de que sería padre a los 17 años, algo que, asegura, le afectó a nivel emocional por la gran responsabilidad que se aproximaba a su edad, pues todavía era menor de edad y su carrera profesional estaba en ascenso.

En un punto de la plática, llegaron a hablar sobre la relación de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, que duró apenas unos meses, el exparticipante de La Casa de los Famosos México aseguró que a él no le gustó que su hijo tuviese una pareja 11 años mayor que él y que, además, estaba casada en ese momento.

“Cuando yo te vi con ella, ‘más sabe el diablo por viejo que por diablo’ (…) me acuerdo de que cuando estabas haciendo la película (Un padre no tan padre), llegué y vi cómo estaba ella contigo y me enteré de que era casada. Tú tenías 17 años, ella te llevaba 11; tenía 28 (…) y te dije ‘Ten cuidado con esta mujer porque te va a salir con una sorpresa’”, aseguró el exGaribaldi.

Sergio Mayer Mori y Sergio Mayer Bretón estuvieron juntos en un podcast. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Así reaccionó Sergio Mayer Mori al enterarse de que sería papá

Poco tiempo después (alrededor de un mes), la modelo brasileña le dijo a Mayer Mori que estaba embarazada, y el actor de Rebelde (2022) reaccionó con miedo, pues en ese entonces era menor.

“Fue una reacción desde el miedo. Le dije: ‘¿Cómo? No, yo apenas estoy empezando a hacer mi primera película’, o sea (…) pero por supuesto que no (estaba en sus planes ser papá)“.

Antes de compartir desde su perspectiva las emociones que sintió cuando se enteró de que sería papá, sí aclaró que eso no significa que no quisiese a su hija, sino que la idea de la paternidad a los 17 años le resultó abrumadora en ese momento.

“Está cabrón (ser papá) a los 17 años (…) yo ni quería ser papá, o sea, ¿en qué cabeza cabe que yo vaya a vender una nota? Al contrario, o sea, ese día (que me enteré) de hecho empezó la pesadilla", asegura.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil tienen una hija en común, llamada Mila. (Instagram: @smayermori / @nataliasubtil)

¿Qué pasó entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori cuando la modelo se embarazó?

Después del “madrazo de realidad”, como dijo el cantante Sergio Mayer Mori, se sinceró con Natália y le dijo que en sus planes no estaba ser papá en ese momento; incluso, le propuso que su bebé lo tuviese con el que entonces era esposo de la modelo.

“Le dije: ‘No quiero ser papá’. Me dijo: ‘Pues bueno, me voy a Brasil y la tengo allá sola’. Y le dije: ‘No; no quiero ser papá (pero) si soy papá quiero estar ahí (…) pero please, tengo 17; por favor, tenlo con tu esposo (…) si quieres ser mamá. (Me dijo): ‘Lo voy a tener’, dije: ‘bueno, si lo tienes yo quiero estar ahí, por eso tuvimos el parto en México”, explicó el hijo de la actriz Bárbara Mori.

A lo largo de los últimos años la relación con Natália Subtil fue complicada, pues varias polémicas, sobre todo relacionadas con el tema de la manutención, ocuparon los titulares. Aunque tanto el joven cantante como su papá, exintegrante de Solo Para Mujeres, reconocen que gracias a su trabajo como madre, la pequeña Mila es una niña sana, inteligente y feliz.