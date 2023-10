Muere Raúl Martínez, cineasta mexicano de ‘Un padre no tan padre’, a los 52 años

El mexicano Raúl Martínez, director de Un padre no tan padre (2016) y Cuando sea joven (2022), falleció inesperadamente a los 52 años, según informaron este fin de semana varios realizadores e intérpretes que trabajaron con él en la industria del cine.

A través de Instagram, la directora Larissa Moreno, de Sisters (2023), informó sobre la muerte de su colega:

“Buen viaje de vuelta al lugar donde fuiste creado, en mí se guardó tu presencia mágica en el set y fuera de él. Tu don de crear familia con el corazón me inspiro a crear la película de la película, la cual ya no alcanzaste a ver. Gracias por haberme dado la oportunidad de vivir esta gran experiencia de narrar la vida a través del séptimo arte, gracias Raúl por inspirarme de nuevo y darme ese gran apapacho para seguir con esto que más amo en mi vida”.

Larissa Moreno habló de la muerte del cineasta Raúl Martínez.

La maquillista Liliana Berenice Monroy Salgado, quien trabajo a su lado en la cinta Permitidos, también le dedicó un mensaje a Raúl donde le agradeció por la oportunidad:

“Encontré mi camino, descubrí que sí había algo que me encantaba hacer y a lo que me quería dedicar para siempre. Nunca te dije que gracias a eso le encontré sentido a mi vida en un momento en que me sentía totalmente perdida.... Eres una gran persona, de las mejores que he conocido”.

Raúl Martínez fue despedido por sus compañeros del set, como la maquillista profesional Liliana Berenice Monroy Salgado.

A través de Facebook, su hermana Mariana Martínez Reséndez también escribió sobre su pérdida: “Te amo desde mi primer día y hasta mi último suspiro te amaré mi Rul, descansa en paz hermanito”; sin embargo, no se informaron las causas de su deceso.

Además, la actriz Natalia Téllez mencionó en una historia de Instagram que le apenaba no haberse podido despedir de él: “Raúl Martínez era lo mejor de lo mejor, siempre generoso, papá orgulloso, persona buena y se me apachurra el corazón no haberme podido despedir de él”.

Natalia Téllez lamentó la muerte de Raúl Martínez.

¿Quién fue Raúl Martínez?

Raúl Martínez Resendez nació el 24 de junio de 1971 en Ciudad de México, era nieto del también cineasta Raúl Martínez Solares, de quien heredó el nombre y el amor por el séptimo arte, conocido por cintas clásicas como La edad de la violencia y Santo en la venganza de la momia.

Además, su tío abuelo fue Gilberto Martínez Solares, nominado al Premio Ariel por Cinco rostros de mujer (1947), quien afirman que ‘descubrió' al actor Germán Valdez ‘Tin Tan’.

Su hermano, Alejandro Martínez, también trabaja en la industria y recientemente participó como cinefotógrado en La Casa del Dragón, precuela de Juego de tronos, de HBO.

Verónica Castro y Natasha Dupeyrón protagonizaron la cinta ‘Cuando sea joven‘. (Foto: Twitter / @EugenioDerbez)

Raúl fue un prestigioso director y editor, reconocido por El mesero (2021), donde actúa Vadhir Derbez; así como Odio el Verano; uno de sus últimos trabajos fue Cuando sea joven (2022), donde actúa Verónica Castro.

Su ópera prima, Un padre no tan padre, fue protagonizada por Héctor Bonilla (quien falleció en 2022), tuvo una secuela llamada Una Navidad no tan padre (2021).

Raúl también tiene créditos en otras producciones como las series Camino de Estupideces (2015), con Juanpa Zurita y Blackdoor (2019-2020).