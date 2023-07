PERFIL: ¿Quién es Sergio Mayer Mori y por qué se distanció de su padre, Sergio Mayer?

Desde hace algunos días, el nombre de Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, ha acaparado titulares y publicaciones en redes sociales gracias a la visita que Mila, nieta del participante de La Casa de los Famosos México, le hizo en el reality show.

Gracias a esto, se revivió el tema de la relación que existe entre Mayer Bretón y su hijo, pues desde hace algunos años están distanciados.

¿Quién es Sergio Mayer Mori?

El primogénito de Sergio Mayer tiene actualmente 25 años y, al igual que sus famosos padres, trabajó un tiempo en la industria del entretenimiento, aunque en la actualidad se sabe poco de él.

Sergio Mayer Mori es hijo de Sergio Mayer Bretón y Bárbara Mori. Pasó gran parte de su infancia en Estados Unidos, sitio donde estudió música en el Berklee College of Music. También tomó clases de actuación y aprendió a tocar diferentes instrumentos, como la guitarra, saxofón y piano.

Dentro de la actuación debutó a los 14 años en la cinta Viento en Contra (2011), misma donde actuó su famosa madre. Otros de los proyectos en los que ha participado son:

Como dice el dicho (2014).

(2014). Un padre no tan padre (2016)

(2016) Rebelde (2022).

También se sabe que le gusta la fotografía, e incluso tiene una cuenta en Instagram donde comparte algunas de las instantáneas que toma, aunque en los últimos meses tanto esa cuenta como su perfil principal se han mantenido inactivos.

¿Por qué no se hablan Sergio Mayer y su hijo?

El exGarbialdi y su hijo Sergio Mayer Mori tienen algunos años distanciados y, lamentablemente, no se hablan ni se han visto.

La razón del porqué su hijo se alejó de él la compartió durante una entrevista con Yordi Rosado, a quien le cuenta que, principalmente, fue un choque de ideologías y de formas de hacer las cosas.

Sergio Mayer Mori y Sergio Mayer Bretón llevan tiempo distanciados. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

“(La relación) está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen”, señaló y agregó que, a pesar de que él quería ayudarlo, le da gusto lo que ha logrado por sí mismo.

“Quería ayudarlo mucho en su carrera (…) Nunca le gustó mi disciplina”, sentenció el concursante de La Casa de los Famosos México.