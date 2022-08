¿Qué es el estupro, delito del que Sergio Mayer acusa a Natalia Subtil?

La guerra de dimes y diretes entre la modelo y la familia Mayer no cesan. Está vez ella reclama el pago de la manutención de su hija y su ex suegro amenaza con denunciarla por el delito de estupro.

La modelo y actriz brasileña Natália Subtil fue señalada por su ex suegro Sergio Mayer Bretón de haber cometido estupro, pues mantuvo una relación sentimental con su hijo Sergio Mayer Mori, con quien tuvo una hija, cuando este aún era menor de edad.

Las controversias y guerra de dimes y diretes entre la modelo, de 34 años y la familia Mayer no cesan, pues recientemente el ex diputado federal acuso a quien fuera su nuera de abuso de confianza y estupro en una entrevista para un programa matutino de revista.

Sergio Mayer despotrica contra Natália Subtil

En el programa matutino ‘Hoy’, el ex Garibaldi hizo fuertes declaraciones contra Natália Subtil, a quien acusó de querer chantajear a su hijo Sergio Mayer Mori, pues dijo, ha usado los medios de comunicación y no vías legales para arreglar los problemas del pago de la manutención de su hija Mila.

“Si tiene algún problema, ¿no crees que lo correcto es hacerlo ante los tribunales? ¿Por qué en los medios? ¿Por qué a través de las redes? Eso se llama chantaje. ¿Por qué no va y presenta un documento? Ella ya dijo y declaró que ya le presentamos un documento nosotros, y que ella no lo quiso firmar”, afirmó el ex Garibaldi.

Natália Subtil ha señalado en distintas ocasiones que Mayer Mori dejó de hacerse cargo de la manutención de Mila, a quién no ve ni llama desde hace meses. Además, ha dicho que, el hijo de la actriz Bárbara Mori le llegó a dar entre 5 mil y 10 mil pesos por semana para cubrir los gastos de su hija, pero tiene meses que no cubre el pago.

¿Demandarán a la Natália Subtil por estupro?

En la entrevista, Mayer Bretón salió en defensa de su hijo y puntualizó que Subtil cometió el delito estupro al momento en que comenzó a mantener relaciones sexuales con Sergio Mayer Mori – de ahora 22 años- cuando él todavía era menor de edad.

“Eso es estupro, definitivamente, era menor de edad cuando se conocieron, ella estaba casada, y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la conciencia de lo que pasó.

“Y con todo y todo mi hijo de verdad está bien comprometido, y a eso regresó, a arreglar los temas legales, y que se ponga ante un juez ¿qué le corresponde? ¿Qué le corresponde a él con su hija?”.

¿Qué es el estupro?

A todo esto y en medio del intercambio de declaraciones en los medios de comunicación y en la prensa rosa, entre los Mayer y Natália Subtil surgen las siguientes preguntas: ¿Qué es el estupro?, ¿cómo se castiga el delito?, y ¿puede la modelo ir a la cárcel por un delito cometido hace ¿cinco años?

La Comisión nacional de los Derechos Humanos (CNDH) define el estupro como aquel delito sexual en el que una persona mayor de edad obtiene el consentimiento para la cópula con una persona menor de edad, por medio de la seducción o el engaño.

Cabe señalar que la modelo tenía 29 años y el actor Sergio Mayer Mori 17 cuando se conocieron, sostuvieron una relación sentimental y relaciones íntimas, por lo que la originaria de Río de Janeiro habría incurrido en la comisión del delito de estupro.

Este delito sexual esta tipificado y regulado a nivel federal en el Artículo 262 del Código Penal Federal y establece penas de tres meses a cuatro años de prisión, para quien “tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño”.

¿Sergio Mayer puede denunciar por estupro a su ex nuera Natália Subtil?

El Artículo 263 del Código Penal Federal, en su libro Segundo, Título Decimoquinto, que trata sobre los Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, se establece que “no se procederá contra el sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus representantes”.

La redacción del articulo indica que Sergio Mayer Mori debería presentar la denuncia contra su ex pareja o su representación legal, si está recae en su padre, el ex diputado federal por Morena podría cumplir lo dicho y proceder contra Natália Subtil.

Sin embargo, el Código Penal Federal o especifica a cuántos años de cometido el estupro, la parte afectada puede proceder legalmente.

Habrá que esperar a ver si los Mayer siguen el pleito por la vía legal o todo queda en un intercambio de declaraciones públicas.