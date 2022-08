Sergio Mayer se apunta para competir en las elecciones de 2024

Estamos a dos años de que se realicen las elecciones presidenciales de 2024; sin embargo, ya han empezado las especulaciones de quienes podrían aparecer en la boleta ese día, al igual que varias personas han levantado la mano para ser candidatos a la presidencia como es el caso del actor y exdiputado por parte de Morena, Sergio Mayer.

Después de la rueda de prensa del evento “E50 Empresarios de México 2022″ organizado por el Consejo Nacional de Jóvenes, llevado a cabo en Cancún, el actor Sergio Mayer fue abordado por los medios de comunicación los cuales lo cuestionaron sobre su futuro en la política.

Al preguntarle al exdiputado de Morena si buscaría alguna gubernatura o hasta ser candidato presidencial para las elecciones de 2024, este comento que claro que lo visualiza, lo decreta por lo que seguirá trabajando para lograrlo.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto y lo pienso y sigo trabajando para ello. El hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer las cosas”, declaró Mayer.

Sergio Mayer se compara con Arnold Schwarzenegger

Al hablar sobre su carrera, Mayer aseguró que su carrera como actor no lo minimiza para lograr sus cometidos en el aspecto político.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, señaló el actor.

Posteriormente al ser cuestionado sobre si buscaría la candidatura con Morena, el partido con el que llegó a la Cámara de Diputados, este aseguró que “yo no tengo ningún compromiso con ningún partido, no tengo ningún padrino político”.

Sin embargo; también declaró que él no cree que esto sea posible hacerlo como candidato independiente.