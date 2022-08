Noroña asegura que será el candidato presidencial de la 4T en 2024: ‘Les voy a ganar’

“Les voy a ganar”. Tajante y seguro, el diputado Gerardo Fernández Noroña vislumbra entre sus proyectos políticos del futuro ser el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y confía en que podrá ser el candidato de la Cuarta Transformación para las elecciones presidenciales de 2024.

En entrevista exclusiva para El Financiero, el legislador del Partido del Trabajo (PT) dice que a lo largo de los años sus detractores le han “regateado” sus capacidades y que él ha sabido dar la vuelta, al grado de que “nadie o casi nadie” cuestiona sus talentos políticos.

“Creo que como he sorprendido desde el poder legislativo, antes me regateaban mis talentos y mis méritos y hoy prácticamente nadie me los regatea, sino que se reconocen. De igual manera hoy se me regatea porque no me han visto como gobernante y me regatean esa posibilidad, pero los sorprenderé positivamente si llego a lograr la candidatura y luego el gobierno”.

También menciona que en la contienda real por la candidatura presidencial hay cinco personas que verdaderamente tienen posibilidad: él, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

A pesar de la admiración que tiene por sus “compañeros de movimiento”, Gerardo Fernández Noroña asegura que les va a ganar el proceso para ser el candidato de la 4T a la presidencia.

“Creo que están subestimando a la gente que abajo va muy bien. Estoy convencido de que les voy a ganar en buena lid a mis compañeras y compañeros, y si no fuese así , yo les voy a ganar -reiteró-, yo seré factor de unidad, no tengo duda de ello”.

Noroña dice no tener miedo en reconocer el trabajo de las ‘corcholatas’; sin embargo, no las apoya en este proceso porque él quiere ser el candidato de la 4T.

¿Por qué Gerardo Fernández Noroña sería opción para 2024?

Gerardo Fernández Noroña asegura que el principal objetivo del movimiento con la selección de un candidato es “dar continuidad” al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso insistió que entre los aspirantes a la candidatura presidencial debe haber un diálogo y objetivo común.

Respecto a sus cualidades para ser la mejor opción de la 4T en 2024, el legislador por Iztapalapa, en Ciudad de México, se presenta como un luchador social con más de 40 años en la izquierda, así como una persona con una sólida formación académica y como un hijo del pueblo, el legislador afirma que puede cumplir con el principal objetivo de la coalición Morena-PT-PVEM.

“No es que sea una gran opción, yo soy una garantía de continuidad de la cuarta transformación y de su profundización”.

Explica que en caso de que fuera el seleccionado por el movimiento, no tendría duda en llamar a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López para integrar su gabinete.

La unidad de la 4T es fundamental

El legislador reconoce el crecimiento de Morena en los últimos años, así como todas las gubernaturas obtenidas por el partido, ya sea en solitario o en coalición con el PT y el Verde; sin embargo, acusa que algunos morenistas “se pongan arrogantes y no perciban que esa fuerza del movimiento viene del compañero Presidente y del pueblo”.

“El Verde aporta y el PT aporta, si hubiéramos ido juntos a todos los distritos en 2021 habríamos ganado 50 diputados más de mayoría, tendríamos casi mayoría calificada, y por ir separados, por sectarismo y por torpeza, los perdimos, o bueno, no los ganamos”.

Trabajo legislativo y la oposición

Luego de que se iniciaran los parlamentos abiertos en relación a la reforma electoral, emitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como otras iniciativas de diversas fuerzas políticas, el diputado Noroña dijo que el diálogo avanza mal.

“Está bien que la oposición se oponga, pero de plano sin revisar la iniciativa es absurdo, pero además, a diferencia de los diálogos de la reforma eléctrica son casi 50 iniciativas. Por ello me ha parecido injustificado que la oposición diga que va a hacer foros alternativos y que pidan que se retire la iniciativa del compañero Presidente”.

Consideró que la oposición está “jugando su papel”, y también dijo que las negativas hacia la reforma electoral parten de una retórica más allá de lo que se comenta ‘tras bambalinas’.

“Todas las fuerzas políticas, y cuando digo todas son todas, por lo menos los coordinadores de los grupos parlamentarios, tuvimos una reunión y todos reconocieron que la actual conformación del Instituto Nacional Electoral (INE), así como su conducta y la del Tribunal Electoral no satisface a ninguna fuerza política ni ayuda a la democracia del país; sin embargo, a la hora de las discusiones y frente a la opinión pública, ellos vuelven a su posición de defender la autonomía, y todas estas cosas de demagogia y de retórica que vienen haciendo”, comenta Fernández Noroña.

Pese a lo anterior, el diputado dijo que espera que existan avances y se puedan llegar a acuerdos sobre la iniciativa de reforma electoral, aunque le ve “poca voluntad a la oposición”.