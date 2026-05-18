México pide a EU ser excluido de investigación por sobrecapacidad manufacturera: ‘No existe base legal’

México solicitó formalmente a EU que lo retire de la investigación por “exceso estructural de capacidad” en sector manufacturero.

El gobierno de México solicitó formalmente a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que lo retire de la investigación por “exceso estructural de capacidad” en el sector manufacturero, al considerar que no existe fundamento alguno para mantenerlo en el proceso.

“No existe ni una base legal ni una base fáctica para incluir a México dentro del alcance de esta investigación”, señaló el documento, entregado por Secretaría de Economía, como respuesta a la investigación iniciada el 17 de marzo de 2026 bajo la Sección 301, publicada en el Federal Register. Dicha pesquisa busca identificar actos, políticas y prácticas de ciertas economías que generen sobrecapacidad estructural en sectores manufactureros.

El gobierno mexicano advirtió que mantenerlo dentro de la investigación podría interrumpir las cadenas de suministro de América del Norte, debilitar la cooperación regional, aumentar los costos de producción y los precios, y eventualmente perder más empleos manufactureros.

Además, el escrito subraya que cualquier medida unilateral que emane de esta investigación generaría “serias preocupaciones” respecto a la compatibilidad de Estados Unidos con sus obligaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Secretaría de Economía argumentó que la manufactura de ambos países opera como si fueran una sola economía.

“En muchas industrias, las decisiones sobre qué, cuándo, cómo y dónde producir se toman como si México, Estados Unidos y Canadá fueran una sola economía”.

De acuerdo con datos citados del Bureau of Labor Statistics y del INEGI, entre febrero de 2025 y febrero de 2026 Estados Unidos perdió 102 mil empleos manufactureros, mientras que México eliminó 111 mil 347 plazas en el mismo periodo, para una pérdida conjunta superior a 213 mil puestos de trabajo.

Los sectores más afectados fueron precisamente aquellos con mayor integración regional. En equipo de transporte se perdieron 64 mil 636 empleos entre ambos países; en plásticos y hule, 25 mil 62 plazas; y en maquinaria, más de 18 mil puestos.

“La caída sincronizada del empleo demuestra que México no tiene una sobrecapacidad estructural; de existir, el ciclo manufacturero mexicano se desacoplaría del estadounidense cuando se debilitara la demanda en Estados Unidos”, argumentó Economía.

El caso más destacado, añadió la Secretaría de Economía, es el sector automotriz, donde autopartes y componentes cruzan múltiples veces la frontera antes de convertirse en un vehículo terminado, bajo reglas de origen del T-MEC y decisiones coordinadas por armadoras privadas.

En el documento, México también rechazó la definición utilizada por USTR sobre “sobrecapacidad estructural”, la cual asocia capacidad industrial subutilizada con incentivos gubernamentales que distorsionan el mercado.

La administración mexicana afirmó que ese supuesto “es incompatible” con el modelo económico del país y recordó que la Constitución prohíbe prácticas monopólicas y obliga a mantener principios de competencia, productividad y disciplina fiscal.