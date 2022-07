Elecciones en Morena: Acusan acarreos y compras de votos en los estados

Al igual que lo acontecido el sábado, la jornada dominical de las elecciones internas de Morena estuvo marcada por las acusaciones de prácticas como acarreo, entrega de despensas y condicionamiento de apoyos federales.

Guanajuato

En Guanajuato, a través de las redes sociales, se denunció que en León, durante la mañana de este domingo, los votantes fueron trasladados en taxis verdes, Uber, camiones y vehículos particulares, para participar en la asamblea distrital de Morena.

En la casilla del distrito 6, ubicada en la colonia Villas de San Juan, decenas de camiones y vehículos de transporte de personal invadieron las vialidades aledañas al parque.

La gente que llegaba provenía de Duarte, Loza de los Padres, Villas de San Juan, entre otras colonias.

Se reportó que en una de las esquinas del centro de votación, un vehículo rojo con placas del Estado de México entregó tortas y otros alimentos, los cuales repartieron entre los votantes, a otros les entregaron una bolsa con jugo, una torta y galletas.

En León, vecinos de la colonia San Pedro de los Hernández, reportaron que la excandidata de Morena por el distrito 06 federal, Janette García Sandoval, acudió el viernes a regalar despensas a 50 personas.

La morenista prometió regresar el sábado para regalar despensas a otras 40 personas. El requisito para recibir la despensa fue entregar una copia de la credencial del INE.

Gerardo Delgado, presidente de colonos de Villas de San Juan, dijo que le ofrecieron mil 500 pesos por conseguir votantes.

“A mí me ofrecieron dinero por llevar gente y no acepté”, contó ante medios de comunicación locales.

Mientras tanto, en el municipio de Irapuato, videos difundidos por los mismos simpatizantes de Morena denunciaron acarreos.

Los denunciantes dijeron que las personas que acudieron a votar en los dos centros de votación en Irapuato fueron trasladadas por particulares, presuntamente con la creencia de que su participación en la jornada electoral de Morena es necesaria para conservar los apoyos que el Gobierno Federal les otorga.

La persona que en los videos confronta a los ciudadanos que llevaron desde comunidades a votar les preguntó qué es lo que les habían prometido para acudir, a lo que le contestaron que habían ido para seguir con los apoyos que reciben.

En Guanajuato, Morena instaló 28 centros de votación en las plazas principales de los 15 distritos federales.

Por el control de Morena

El presidente de Morena Guanajuato, Ernesto Alejando Prieto Gallardo, criticó la entrega de despensas a morenistas a cambio de que acudieran a votar.

“Morena no tiene como política realizar este tipo de prácticas y nosotros no tenemos nada que ver… No se dejen engañar, sé que la ignorancia y la necesidad es un factor”, dijo.

Respecto a si esperan impugnaciones al proceso por este tipo de actos, apuntó que en caso de ser así e incida en el resultado de las votaciones, sí habría una afectación.

“Ojalá y no sea así, ya que no estamos avalando esa clase de prácticas”, enfatizó.

El también diputado local atribuyó que el responsable de estas acciones de movilización es el titular de la Profeco, y ex candidato de Morena a la gubernatura de Guanajuato en el 2018, Ricardo Sheffield Padilla.

Querétaro

En Querétaro, Morena realiza su jornada dominical de elecciones en medio de denuncias de compra de votos y acarreo de votantes en camionetas y autobuses.

Algunos miembros de Morena divulgaron en sus redes sociales un vídeo donde supuestamente se ofrecía dinero a quienes acudían a votar por determinadas personas.

En las imágenes, se muestra a un adulto mayor con un papel en la mano, y en el que están escritos los nombres: “Ricardo Domínguez Moreno y Paola Balastros Sauza”.

Según el denunciante, ese “papelito” indica a quién se debe dar el voto para consejeros del partido Morena.

“Aquí, les están dando papelitos para que voten... aquí tienen su centro de operación... vamos a mandar la incidencia de los dos candidatos”, dice el denunciante.

De acuerdo con el dirigente estatal de Morena, Mauricio Ruiz Olaes, se presentaron largas filas y afluencia en los cinco centros de votación instalados en Querétaro.

El dirigente aseguró que hasta el mediodía de este domingo se reportaron poco más de 30 incidentes que no se consideran graves, entre llamado al voto, supuesta intención de compra y acarreo.

Morelos

Con 24 horas de anticipación los simpatizantes de Morena en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla comenzaron a formarse para votar este día para dicha fuerza política y elegir consejero electorales y comité estatal.

Algunos de los seguidores de este partido durmieron en los portales de los pasillos del Palacio de Gobierno del estado para resguardarse del frío y de la lluvia, pero no claudicaron en ser los primeros en emitir su sufragio en Cuernavaca.

En la Unidad Deportiva de Cuautla, también los militantes llegaron desde la noche, con cobijas, lonas, banquitos y paraguas para aminorar los efectos de la lluvia.

No obstante, hubo denuncias de acarreo masivo de personas, a quienes les dieron tortas, sándwich y jugos; en Cuernavaca unidades del transporte se aglutinaron en el primer cuadro, en Tepoztlán hasta un camión escolar se utilizó para movilizar gente.

Asimismo, las noticias falsas surgieron desde el viernes, la primera fue la supuesta anulación del registro de Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien busca ser consejero estatal y quien ha llamado “a la unidad”, ante el rechazo de algunos morenistas por ser aceptado para participar en el proceso interno.

De igual modo, el Coordinador General de Política y Gobierno de Presidencia de la República, Rabíndranaht Salazar Solorio denunció que han publicado información falsa a su nombre, lo cual tuvo que salir a desmentir al mismo tiempo en que reprochó el acarreo masivo.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) informó que dos vecinos del municipio de Tetela del Volcán fueron detenidos por alterar el orden en Yautepec, donde se lleva a cabo la Asamblea del V Distrito de Morena, para la elección de sus Consejeros. Responden a los nombres de Jorge de 21 años y Adrián de 26.

San Luis Potosí

Entre acarreos, disturbios, amenazas, denuncias y otras irregularidades se desarrolló este domingo el proceso de selección de Consejeros Distritales en San Luis Potosí. Y aunque se observa una copiosa participación, los escándalos y son los protagonistas.

La falta de organización fue evidente, y entre el tumulto de personas tuvieron que intervenir elementos policíacos, ya que incluso se presentaron discusiones entre los simpatizantes que acudieron a las urnas que se instalaron en diferentes puntos de la capital y el interior del estado.

En las calles aledañas a la plazas públicas donde se llevó a cabo el proceso de votación se estacionaron decenas de camiones de donde descendieron personas, principalmente adultos mayores. Entre los propios líderes morenistas, se presentaron denuncias irregularidades en el proceso, hay quienes amenazaron con “reventar” la elección.

Durango

La efervescencia de los morenistas este domingo hizo reventar la asamblea en el municipio de Gómez Palacio, Durango, impidiendo la votación de ese distrito, dentro de la jornada de las elecciones a consejeros 2022.

Con algunos sobresaltos en el resto de los distritos, la elección comenzó tranquila aunque retrasada casi en una hora debido a que los detractores planeaban impedir el acceso a los puntos de votación, y aunque la situación se tranquilizó en la mayoría del territorio estatal, en el municipio de Gómez Palacio se desató un zafarrancho entre un grupo de personas de los subgrupos de Morena.

A través de redes sociales circulan algunos videos que ponen en evidencia las agresiones gritos y golpes que se vieron en el municipio lagunero, sin embargo no se reportan personas heridas, solo golpeados.

El vocero de Morena en Durango, Milton Eloir Córdova, confirmó que no se llevaría a cabo la votación en la sede del distrito 2 ubicado en el municipio de Gómez Palacio, debido a las agresiones y a que se impidió la instalación completa y el proceso.

De tal suerte que en Durango se instalaron solamente seis de las siete sedes que se tenían contempladas en los cuatro distritos federales, donde se esperaba la participación de 12 mil morenistas en cada uno de ellos, ya que a nivel nacional se les enviaron 48 mil boletas.

Cabe mencionar que en el distrito 1, el morenista Emmanuel Reyes amenazó y se atrincheró para impedir la entrada al Palacio de los Combates donde se tenía planeada la elección; sin embargo, la presión social de los morenistas que querían participar en el proceso, lo obligó al retirarse del lugar y permitir el acceso y desarrollo de la votación.

Para algunos morenistas, como el fundador Carlos Medina Alemán, esto es una simulación, una falacia y un espectáculo montado porque Morena en Durango continua secuestrado por pillos expriistas, dijo.

Con información de Luciano Vázquez, Verónica Bacaz, Martha Casas y Patricia Azuara