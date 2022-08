Elecciones internas de Morena: En estos centros se cancelaron votaciones, según AMLO

Tras los disturbios registrados este domingo derivados de las elecciones internas de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los nombres de algunos de los lugares donde las votaciones fueron canceladas.

“De 553 centros de votación solo se cancelaron 19, es decir el 3.43 por ciento y de los 300 distritos, solo se tienen que anular cinco elecciones para repetirse, el 1.66 por ciento”, explicó.

El mandatario dio a conocer la ubicación de 13 de los 19 centros de votación cancelados los cuales se encontraban en:

Tehuacán, Puebla.

Ixtepec, Oaxaca.

Salina Cruz, Oaxaca.

Pichucalco, Chiapas.

Tenejapa, Chiapas.

Huehuetán, Chiapas.

Motozintla, Chiapas.

Zongolica, Veracruz.

Papantla, Veracruz.

Metepec, Estado de México.

Ayutla, Jalisco.

Renacimiento, Nuevo León

Un distrito de Tijuana.

Pese a los disturbios, López Obrador destacó la vasta participación de 2 millones 500 personas en las elecciones internas de su partido aun con la ausencia de algunos de los candidatos y reiteró la importancia de contar con el apoyo del pueblo.

“Participaron muchos y hay algunos que no salieron, también hay inconformidad por eso, pero se le tiene que tener confianza a la gente y el pueblo manda”, insistió.

“Ayuda mucho como lección el que no estén pensando que si están nada más en la red, sí son importantes las campañas por aire pero son más importantes a ras de tierra”, agregó.

AMLO admite que hubo acarreo en elecciones internas de Morena

López Obrador aceptó que hubo acarreo e inducción de votos durante el proceso de renovación del Consejo Nacional de Morena celebrado este fin de semana.

Cuestionado sobre este tema más temprano en la conferencia de prensa matutina, el mandatario también admitió que existe inconformidad en varios sectores dentro del partido. No obstante, afirmó que las malas “prácticas” no fueron generalizadas.

“Hay desde luego inconformidad. Hay que mejorar estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de votos y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores hubiesen querido”.

En cambio, sobre las agresiones por parte de militantes del partido durante la jornada electoral, el mandatario dijo que no se trató de actos violentos.

“No fue así, hubieron diferencias, si la violencia se concibe de manera amplia, que debería de concebirse así, pues los insultos también son violencia y empujones o cachetadas”.