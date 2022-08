AMLO acepta que hubo prácticas de acarreo en elecciones internas de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que hubo acarreo e inducción de votos en el proceso de renovación del Consejo Nacional de Morena celebrado este fin de semana.

Cuestionado sobre este tema en conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano también admitió que existe inconformidad en varios sectores dentro del partido. No obstante, afirmó que las malas “prácticas” no fueron generalizadas.

“Hay desde luego inconformidad. Hay que mejorar estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de votos y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores hubiesen querido”, reconoció AMLO en Palacio Nacional.

En este contexto, el titular del Ejecutivo señaló que este lunes se le entregó un reporte sobre los comicios internos de Morena y consideró que fue una “buena jornada democrática” y destacó la participación de 2 millones 500 personas.

“Fue masiva la participación. También muchos que no eran militantes se inscribieron”, dijo.

Asimismo, López Obrador felicitó a los simpatizantes que participaron e hizo un llamado para que todos los partidos repliquen el proceso de “elección abierta” que utilizó Morena.

“Que el bloque conservador convoquen a elecciones abiertas para decidir, que no sean nada más los de arriba, lo que hacen los acuerdos y deciden en restaurantes de lujo en la Ciudad de México. Es muy importante que participe la gente”, afirmó.

Sobre las elecciones internas de Morena en donde se reportaron acarreos, disturbios, urnas incendiadas y agresiones, el presidente @lopezobrador_ refirió que "fue una buena jornada democrática" y reconoció el mérito de @mario_delgado y @CitlaHM. pic.twitter.com/LzqkNcPgND — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 1, 2022

Finalmente, AMLO celebró la victoria del caricaturista Rafael Barajas ‘El Fisgón’ en el distrito en el que compitió en el marco de las elecciones internas de Morena.

“Me dio gusto saber que en el primer lugar quedó El Fisgón, y ni modo que acarreara, ganó porque ha estado ayudando, no sólo para Morena, sino para todos los partidos. El Fisgón ha estado ayudando en la formación de jóvenes”, comentó.

Elecciones en Morena

Las elecciones internas de Morena de este fin de semana estuvieron marcadas por las acusaciones de prácticas como acarreo, entrega de despensas y condicionamiento de apoyos federales.

En Guanajuato, a través de las redes sociales, se denunció que los votantes fueron trasladados en taxis, ubers, camiones y vehículos particulares, para participar en la asamblea distrital de Morena.

En Querétaro, también hubo denuncias de compra de votos y acarreo de votantes en camionetas y autobuses.

En Morelos, los simpatizantes comenzaron a formarse para votar con 24 horas de anticipación. No obstante, hubo denuncias de acarreo masivo de personas, a quienes les dieron tortas, sándwich y jugos.

En San Luis Potosí, la falta de organización fue evidente, y entre el tumulto de personas tuvieron que intervenir elementos policíacos, ya que incluso se presentaron discusiones entre los simpatizantes que acudieron a las urnas.

En Durango, la efervescencia de los morenistas hizo reventar la asamblea en el municipio de Gómez Palacio, impidiendo la votación de ese distrito.