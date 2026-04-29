Comité de Promoción de inversiones se instala en Nuevo León

Nuevo León avanza en la consolidación como destino más importante de inversión. Con la instauración del Comité Promotor de Inversión, considerado el único canal institucional entre la Secretaría de Economía Federal y la Iniciativa Privada, el estado potenciará su competitividad y economía regional.

Nuevo León ofrece áreas de oportunidad en materia económica que atraen la inversión de diferentes industrias. Para seguir fortaleciendo este atributo, la Coordinadora del Comité, María Ángela Ramírez Zablah, en colaboración con el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, trabajará para consolidar a la región como destino clave de impulso económico de México.

“Nuevo León es sinónimo de industria, competitividad y trabajo. Hoy, gobierno e iniciativa privada nos reunimos para fortalecer esa vocación y abrir una nueva etapa de atracción de inversión, crecimiento y oportunidades para nuestro Estado”, manifestó.

Ante autoridades como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó, que desde la creación del comité en febrero pasado, ha colaborado con cámaras, clústeres, instituciones, empresas tractoras y organismos intermedios para escuchar sus inquietudes para potenciar sus modelos de negocio.

“Nuestro mandato es fortalecer, facilitar y apoyar a consolidar la atracción de inversiones, en conjunto con las autoridades estatales y federales. Para que éstas lleguen, crezcan y se queden en Nuevo León y generen un impacto económico y social”.

El diagnóstico

Como parte de las acciones que permitan definir la estrategia de acción del Comité, se realizaron más de 50 entrevistas en ocho sectores industriales que han permitido conocer el estado de las empresas, sus necesidades y prioridades de operación.

En materia energética, se destacó el reforzamiento de infraestructura en energía para garantizar una operación eficiente, sostenible y con impacto social positivo.

Otras prioridad es el trabajo de la coordinación interinstitucional regulatoria que evite la duplicidad de trámites e inspecciones, a la vez que se promueva la transparencia en las tres dependencias de gobierno.

La integración a cadenas de valor vía desarrollo de MiPymes para sustitución de importaciones, es otro de los pilares de atención más importantes para vencer las brechas operativas, de gestión y falta de financiamiento.

La coordinadora resaltó que otra área a trabajar es la brecha de talento, el contar con la capacidad para desarrollar el personal que demandan las industrias de alta especialización y que está quedando en deuda en la región.

El plan Para atender estas situaciones indicó, se aplicarán diferentes mecanismos diseñados por el Estado, probados y en existencia para impulsar al sector industrial, lo que elimina la necesidad de construir nuevas estructuras desde cero.

Ejemplo de ello es la plataforma NLÍNEA, enfocada en la gestión de trámites de forma rápida y sencilla en línea que reduce la burocracia, uno de las principales barreras de la formalización empresarial.

Asimismo, destaca el esquema municipal para facilite la apertura de las empresas en un plazo de tres a cinco días, generando ahorros de tiempo y dinero que se traducen en mayor crecimiento económico. En la parte financiera, se contará con apoyos financieros y programas que fortalezcan a las empresas.

Ejemplo de ello es SupplyHub, plataforma que promueve la vinculación empresarial. Para las pequeñas y medianas empresas, se tendrán programas por parte de cámaras empresariales para su profesionalización y crecimiento.

También se fortalecerá la cadena de valor en grandes empresas a través de ProPymes, programa de fortalecimiento para las organizaciones en la cadena de valor en firmas como Ternium.

“¿Cómo lo vamos a hacer desde el Comité? Primero, consolidando un Plan de Trabajo y fijando Prioridades; segundo, con seguimiento puntual a los casos, y tercero, definiendo y estableciendo subcomisiones”, expresó María Ángela Ramírez Zablah.

Para fortalecer el ecosistema, se seguirá impulsando la coordinación con cámaras y clústeres y se realizará una mesa de coordinación con los municipios garantizando así la continuidad de atención a las industrias.

Estas acciones, sumadas a la visión y experiencia de la Coordinadora María Ángela Ramírez Zablah en torno al impulso empresarial, permitirán consolidar el comité a largo plazo, creando oportunidades de inversión y atrayendo una mayor cantidad de empresas internacionales.

Finalmente, resaltó 11 proyectos de inversión del Estado de sectores como servicios, transporte, manufactura y energía, que representan una inversión de 803 millones de dólares, lo que equivale al 2% de la cartera estatal y que el Comité estará dando seguimiento.

“Nuevo León es un Estado altamente atractivo para inversionistas y debemos estar preparados para poder responder de forma eficiente y ágil al Desarrollo Económico. Estoy convencida de que, si trabajamos con este mismo nivel de compromiso, podemos lograr que este Comité realmente marque una diferencia porque el éxito dependerá del apoyo de cada uno de ustedes”, finalizó.