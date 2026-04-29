Multihomicidio en Azcapotzalco: ¿Qué se sabe del asesinato de una familia en Nueva Santa María?

CIUDAD DE MÉXICO, 28ABRIL2026.- Al menos cuatro personas perdieron la vida luego de un supuesto ataque directo con arma blanca dentro de una casa ubicada en la calle Guanabana de la colonia Nueva Santa María en la alcaldía Azcapotzalco FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

El caso del asesinato de una familia en la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco, provocó una fuerte movilización de autoridades en la Ciudad de México. En menos de 48 horas, cuatro personas fueron detenidas como presuntas responsables, mientras continúan las indagatorias para determinar el móvil del crimen.

El multihomicidio ocurrió el pasado 28 de abril al interior de un domicilio particular de la calle Begonias, donde fueron encontrados sin vida dos adultos y dos menores. Según refieren medios locales, en el lugar había una manta con un mensaje firmado por La Unión Tepito.

A partir del hallazgo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un operativo, con trabajos de investigación y el análisis de las cámaras de videovigilancia, que llevaron a la localización y captura de los presuntos implicados en el Estado de México.

Una pareja y sus dos hijas, las víctimas del multihomicidio en Nueva Santa María

Las víctimas son una pareja de 47 años y sus dos hijas menores de edad, de 12 y 16 años, quienes fueron halladas sin vida dentro de su domicilio ubicado en la colonia Nueva Santa María. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió al interior de la vivienda y las víctimas presentaban heridas provocadas con arma punzocortante.

Vecinos informaron a medios que alrededor de las 3:00 de la madrugada del 28 de abril se escucharon ruidos inusuales en el inmueble. Señalaron que la familia era conocida en la zona y que no tenían reportes de conflictos.

CIUDAD DE MÉXICO, 28ABRIL2026.- Al menos cuatro personas perdieron la vida luego de un supuesto ataque directo con arma blanca dentro de una casa ubicada en la calle Guanabana de la colonia Nueva Santa María en la alcaldía Azcapotzalco FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

De acuerdo con las primeros reportes, tras el asesinato los agresores además habrían sustraído ropa, pertenencias de valor y dos camionetas de alta gama del domicilio.

En la escena del crimen se localizó además un mensaje que hace referencia a La Unión Tepito, aunque las autoridades no han confirmado su autenticidad y consideran que podría tratarse de un intento de desviar la investigación.

Detienen a cuatro presuntos responsables en Edomex

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó este miércoles 29 de abril la detención de cuatro personas en el Estado de México como presuntas responsables del multihomicidio, tras un operativo coordinado entre autoridades capitalinas y mexiquenses.

Entre los detenidos se encuentra Emiliano ‘N’, un joven de 20 años identificado como exnovio de una de las víctimas, la hija mayor de 16 años. La familia relató a medios que los padres se oponían a esta relación y que la pareja había roto el noviazgo, pero que recientemente retomaron el contacto.

Junto a Emiliano ‘N’, también fueron detenidos María de Jesús ‘N’, de 24 años; José María ‘N’, de 21 años y Francisco Javier ‘N’, de 36 años, cuando circulaban por la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, municipio de Tlanepantla de Baz.

Exnovio, presunto autor material del asesinato en Azcapotzalco

Emiliano, señalado como el autor intelectual del multihomicidio, manejaba la segunda camioneta robada, la cual dejó en el estacionamiento del hotel en el que se ocultó en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Lomas del Valle Escondido, Atizapán de Zaragoza.

A través de un rastreo por cámaras del C5, los agentes dieron con su ubicación y se dirigieron al lugar. El joven, al verde rodeado, abrió fuego contra los policías municipales y de la SSC, quienes respondieron e hirieron de bala al detenido, quien fue trasladado a un hospital.

Los cuatro detenidos, a quienes les hallaron armas de fuego cortas, cartuchos útiles y 95 dosis de marihuana y cocaína, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Las autoridades han señalado que los implicados formarían parte de una célula dedicada al robo y narcomenudeo que opera en el Estado de México y los límites con la capital del país.