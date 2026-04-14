Detienen en EU a implicado en doble homicidio en Polanco; fingió ser repartidor para asesinar a pareja

Ricardo 'N' fue detenido en Estados Unidos y entregado a México en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros.

Tras más de un año de búsqueda internacional, autoridades lograron la captura en Estados Unidos de Ricardo ‘N’, identificado como el tercer presunto implicado en el doble homicidio de dos hombres en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Las víctimas, Enrique Esnal Dubernard y su esposo Alejandro Ballina Ortiz, fueron encontradas sin vida el 20 de diciembre de 2024 dentro de un vehículo, al interior de una vivienda ubicada en la calle Tres Picos, en la colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con autoridades, Ricardo ‘N’ fue capturado el pasado 10 de abril mediante un operativo coordinado entre la Policía de Investigación (PDI), la Fiscalía General de la República (FGR) y agencias de Estados Unidos, tras la emisión de una ficha roja de Interpol para su localización.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el imputado ya fue vinculado a proceso por un juez de control, quien además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El detenido fue entregado a autoridades mexicanas en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros y posteriormente trasladado a la Ciudad de México, donde fue presentado ante las autoridades judiciales.

Se hicieron pasar por repartidores para cometer doble homicidio en Polanco

Las investigaciones señalan que Ricardo ‘N’, junto con otros dos cómplices más, identificados como Moisés ‘N’ y Atzin ‘N’, se hicieron pasar por empleados de una empresa de paquetería para ingresar a un domicilio en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, donde posteriormente privaron de la vida al matrimonio.

Tras cometer el crimen, los presuntos responsables trasladaron los cuerpos en una camioneta propiedad de las víctimas hacia otro inmueble, también de su propiedad, en la colonia Polanco V Sección, donde finalmente los abandonaron.

Tres días después, el 23 de diciembre de 2024, la hermana de una de las víctimas acudió al inmueble y encontró los cuerpos de ambos hombres en el área de la cochera; uno de ellos era su hermano Enrique Esnal Dubernard, de 72 años, quien estaba amarrado en la parte delantera del auto.

En la cajuela del automóvil, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también localizaron el cadáver de otro hombre de 49 años.

Detienen a prófugo por homicidio en Polanco con apoyo de Interpol

A partir de estos hechos, la Fiscalía de la Ciudad de México inició la investigación y, con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión contra los tres probables responsables.

Como resultado de trabajos de inteligencia, análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y labores de campo, agentes de la Policía de Investigación lograron identificar y localizar a los tres implicados. El 10 de marzo de 2025, fueron aprehendidos Atzin ‘N’ y Moisés ‘N’, quienes actualmente se encuentran vinculados a proceso y en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado.

Respecto a Ricardo ‘N’, quien se encontraba fuera del país, la Fiscalía capitalina solicitó el apoyo de la FGR, mediante la cual se gestionó la emisión de una ficha roja por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), lo que permitió su búsqueda a nivel internacional.

Finalmente, el 10 de abril de 2026, agentes de la PDI, en colaboración con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) y en coordinación con autoridades federales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, lograron su aprehensión y entrega en territorio nacional.

Con información de Quadratín.