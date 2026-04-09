Asesinato del estilista Micky Hair en Polanco: Detienen a Ángel ‘N’ y Kevin ‘N’ por homicidio calificado

Dos hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio del estilista Miguel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, asesinado a balazos afuera de su estética de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 29 de septiembre de 2025.

Se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de estos dos hombres por su probable autoría material en el homicidio del joven, ocurrido en 2025, gracias a las labores de investigación e inteligencia coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad de la CDMX, detalló que fue detenido Ángel Jorel ‘N’ en la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que Kevin Anthony ‘N’ fue capturado en el municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México. Ambos se les cumplimentaron las órdenes de aprehensión por homicidio calificado.

Los dos acusados fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de la capital. Con estas detenciones, suman tres los presuntos implicados por el asesinato del estilista Micky Hair en Polanco.

El pasado 15 de diciembre, fue detenido José Eduardo ‘N’ en la alcaldía Azcapotzalco tras una orden de aprehensión obtenida en coordinación con la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con las indagatorias, el detenido se escondió en un domicilio luego de facilitar el escape de los agresores tras utilizar un vehículo como muro.

¿Qué sabemos del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco?

El reconocido estilista se encontraba laborando en Micky’s Hair Salón Masaryk, cuando fue atacado por dos sujetos en motocicleta.

La agresión directa con disparos de arma de fuego en contra del hombre de 28 años y se registró afuera de la estética localizada en la calle Moliere y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los probables responsables viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que, en conjunto con la Fiscalía CDMX.