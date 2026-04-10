Sheinbaum confirma ficha roja contra Silvano Aureoles tras presuntamente fugarse con ayuda del CJNG

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hay una ficha roja de la Interpol contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, luego de que se reportara que huyó de México presuntamente con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mandataria evadió responder si en el Instituto Nacional de Migración (INM) había alguna alerta para impedir su salida del país en el contexto de que cuenta con una orden de aprehensión por la Fiscalía General de República (FGR).

Dijo que sería el Gabinete de Seguridad, quien brinde información sobre el caso del exgobierno de Michoacán y los señalamientos de presunto contubernio con el crimen organizado.

“Solamente la información que se hizo pública ayer por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, y los detalles ya los puede dar el Gabinete de Seguridad. Lo que conocemos es lo que se informó el día de ayer. Como saben, tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República y sigue abierta para su detención”, comentó.

Explicó que la ficha roja facilitaría la detención de Silvano Aureoles fuera de México, siempre que haya colaboración con el país donde sea reportado.

¿Cómo logró el CJNG sacar a Silvano Aureoles, según la Fiscalía de Michoacán?

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, reveló que Silvano Aureoles logró escapar de México con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Presuntamente, con ayuda del grupo delictivo, el exgobernador de Michoacán viajó hasta un estado fronterizo con Estados Unidos para posteriormente cruzar la frontera.

“Dentro de las investigaciones que se tuvieron del 1 y 2 de marzo de 2025, quienes lo ayudan a salir del estado de Jalisco fueron de este grupo delincuencial del cártel Jalisco, y son quienes le ayudan a trasladarse al norte de México y muy probablemente fuera del país”, dijo en conferencia de prensa el fiscal de Michoacán.

Alfredo Bedolla, gobernador de Michoacán, afirmó que Aureoles se encuentra en Estados Unidos, aunque no ofreció detalles sobre la ciudad o estado de su paradero.

Recordar que el exfuncionario es imputado por presunto peculado por 3 mil 400 millones de pesos; además, enfrenta una orden de aprehensión en su contra por la masacre de Arantepacua de 2017. Acusaciones que Auroles había negado.

Recordar que por el desfalco a las finanzas públicas, otros miembros del gabinete del exgobernador ya enfrentan a la justicia, por ejemplo, Carloa Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineada, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad de la entidad.