Plan B avanza en ‘fast track’: 18 congresos estatales aprueban reforma electoral de Sheinbaum

En el Congreso de Oaxaca se aprobó por unanimidad el plan b de la reforma electoral, ya que de la oposición sólo existe un diputado del PRI, pero que decidió no asistir a la sesión legislativa. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Una vez aprobado, en la madrugada de este jueves, en el pleno de la Cámara de Diputados, con una mayoría calificada de 343 votos a favor y 124 en contra, en fast track y sólo en unas horas el decreto con las reformas del llamado plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado en la mayoría necesaria de los 17 Congresos estatales, con lo que el Congreso de la Unión podrá emitir de inmediato su declaratoria de constitucionalidad oficial.

No obstante, la lista de aprobaciones en las entidades continuó y seguirá creciendo durante el fin de semana, ya que en el Palacio Legislativo de San Lázaro los diputados sesionarán hasta el martes, ya con el conteo final y será cuando podrán emitir la declaratoria legal.

Aunque los legisladores federales lo debatieron 14 horas –aprobado en lo general con 377 votos a favor de Morena, PT, PVEM y MC y 102 en contra del PAN y PRI; y en lo particular, sin cambios aunque se debatieron casi 100 propuestas de modificación, con 343 a favor de Morena, PVEM y PT, 124 en contra del PAN, PRI y MC y una abstención de una diputada oaxaqueña del PT– el Congreso de Tabasco, el primero en aprobarlo, lo hizo en solo 10 minutos.

Los legisladores tabasqueños fueron citados desde las 17:00 horas del miércoles y después de que se leyeron los únicos tres asuntos en el orden del día, se determinó llamar a receso en espera de recibir la minuta de los diputados federales, misma que recibieron alrededor de la 03:00 de la madrugada, por lo que la espera se prolongó por 10 horas.

No obstante, no sometieron a discusión ningún artículo en lo general ni en lo particular y únicamente se limitaron a la votación nominal, por lo que todo el proceso no les tomó ni 10 minutos.

El Congreso de Yucatán aprobó el decreto con 21 votos a favor de legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y 13 en contra de las bancadas del PAN y PRI. Los diputados del Partido Verde se ausentaron de la sesión.

En Puebla, en sólo un par de horas, se avaló en comisiones y en el pleno en una sesión extraordinaria del Congreso, con 34 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones.

En el Congreso de Oaxaca se aprobó por unanimidad, ya que de la oposición sólo existe un diputado del PRI, pero que decidió no asistir a la sesión legislativa. Los partidos asistentes coincidieron en que, a su juicio, la propuesta presidencial constituye un paso decisivo para consolidar un modelo de gobierno más justo, eficiente y cercano al pueblo, destacando además que fortalece la transparencia y la igualdad sustantiva.

Los 18 congresos que dieron su aval al plan B de la reforma electoral son:

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Guerrero

San Luis Potosí

Yucatán

Baja California

Colima

Sinaloa

Puebla

Sonora

Baja California Sur

CDMX

Tlaxcala

Veracruz

Estado de México

Nayit

Los diputados locales oficialistas reconocieron los cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para establecer un límite de una sindicatura y de entre siete y 15 regidurías en los ayuntamientos; que el presupuesto anual de los congresos estatales no exceda de 0.70 % del presupuesto de egresos de su entidad; la reducción del presupuesto del Senado, y que los consejeros electorales, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas no ganen más que la presidenta de la República.

En tanto, los de la oposición coincidieron en que no representan un cambio en el sistema electoral, sino que son sólo ajustes administrativos con un impacto político, y que no se trata de una transformación de fondo, sino de una reconfiguración para debilitar contrapesos.