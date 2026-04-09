¡No durmieron! Congreso de Tabasco es el primero en aprobar el Plan B de la reforma electoral

El Congreso de Tabasco se convirtió en el primero en aprobar el Plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum. (Quadratín)

En una sesión que se prolongó durante la madrugada de este jueves, el Congreso del Estado de Tabasco se convirtió en el primero del país en aprobar el Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras varias horas de pausa en los trabajos legislativos, la minuta con proyecto de decreto fue avalada con 29 votos a favor y uno en contra, a eso de las 3 de la madrugada.

La sesión se citó para la tarde del 8 de abril, pero después de que se leyeron los únicos tres asuntos en el orden del día, se determinó llamar a receso en espera de recibir la minuta por parte de la Cámara de Diputados, que en ese momento seguía en discusión, ya que el debate se prolongó más de 16 horas.

Una vez retomadas las actividades, la única oposición al dictamen provino del diputado Fabián Granier Calles, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Puebla da el sí al Plan B electoral

Puebla - En fast track, con sesión extraordinaria el Pleno del Congreso de Puebla aprobó el Plan B de la reforma electoral con 34 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones.

Por la mañana la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el Plan B de la reforma electoral enviada por la Cámara de Diputados para la reducción del presupuesto de ayuntamientos y congresos locales, convocándose de inmediato a una sesión extraordinaria del legislativo que se realizó u par de horas después, en donde sin mayor discusión se avaló la medida.

En su participación, la diputada Marisol Amieva de Morena, afirmó que el respaldo se da porque la reforma electoral va contra los privilegios y beneficios injustificables para altos funcionarios federales y locales.

Amén de ello enfatizó que resulta de igual forma importante el que los recursos ahorrados serán destinados a la infraestructura, “la democracia se fortalece cuando el poder público actúa con sobriedad y transparencia ante el Pueblo”, dijo.

Así votó el Congreso de Tabasco el Plan B de Sheinbaum

En contraste, la diputada Orquídea López, del PRD Tabasco, votó a favor, siendo la única integrante de su bancada en asistir a la sesión, mientras que Morena (que concentra la mayoría), PVEM, PT y MC, avalaron la minuta tal y como se esperaba.

Los legisladores locales no sometieron a discusión ningún artículo en lo general o particular y únicamente se limitaron a la votación nominal, por lo que todo el proceso no les tomó ni 10 minutos.

La reforma contempla modificaciones a los artículos 115 y 116, así como la adición de un párrafo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para ello se establecen ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos, a los presupuestos de los congresos locales, así como límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales.

Estos serán los cambios con el Plan B de reforma electoral

Las modificaciones avaladas, señalan que la integración de los Ayuntamientos, tendrán un límite de hasta 15 regidurías, electos bajo los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva; por cuanto hace al límite al presupuesto de las legislaturas locales, se fija un tope del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos estatal.

De igual manera, destaca la Minuta Constitucional, que se limitan las percepciones de los altos mandos electorales, por lo que los salarios de consejeros y magistrados electorales no podrán superar los de la Presidenta de la República.

Sin embargo, en Tabasco, desde 2019 se hicieron reformas locales que incluyen gran parte de lo expuesto en el Plan B.

Fue el presidente de la Mesa Directiva, Marcos Rosendo Medina Filigrana quien ordenó emitir el decreto correspondiente, que se enviará al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado; de igual manera se enviará una copia autorizada al Congreso de la Unión para que sea considerado el voto aprobatorio de Tabasco.

Con información de Erick Almanza.